Bắc Ninh: Lan tỏa bản sắc Kinh Bắc trong kỷ nguyên số

​Tôn vinh di sản, lấy người dân làm chủ thể

​Kế hoạch hướng tới mục tiêu tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội về ý nghĩa của "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24/11 hằng năm). Qua đó, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quê hương; nâng cao trách nhiệm bảo tồn di sản, gắn kết phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch với chuyển đổi số.

​UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động hưởng ứng phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, đồng thời lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư làm hạt nhân, người dân làm chủ thể và trung tâm của mọi hoạt động văn hóa.

Tái hiện không gian Tranh Đông Hồ

Chuỗi hoạt động trọng tâm năm 2026: Đổi mới, hiện đại và đậm đà bản sắc

​Năm 2026, các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ diễn ra sôi nổi, tập trung cao điểm trong tháng 11/2026 với hàng loạt sự kiện điểm nhấn:

Tháng 10 và tháng 11/2026. Tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC, chuyên gia văn hóa, phóng viên trong và ngoài nước để quảng bá các giá trị văn hóa Kinh Bắc trên không gian mạng và ra thế giới. Đẩy mạnh sản xuất các podcast, video ngắn, infographic, phóng sự truyền thông số phản ánh hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Về không gian trưng bày di sản và phát triển văn hóa đọc. Tỉnh trưng bày tranh dân gian Đông Hồ và Di sản văn hóa các dân tộc được tổ chức từ ngày 18/11 đến 25/11/2026 tại Bảo tàng Bắc Ninh và Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ.​ Trưng bày ấn phẩm tư liệu địa chí Bắc Ninh từ ngày 21/11 đến 25/11/2026 tại Thư viện Bắc Ninh.

Triển lãm tranh cổ độngTrưng bày trong tháng 11/2026 tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh).

Chương trình nghệ thuật tổng hợp diễn ra từ 20h00 ngày 23/11/2026 tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh, quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật như Dân ca Quan họ, Chèo, Chầu văn, Hát Then - Đàn tính, trình diễn trang phục dân tộc. Hát dân ca Quan họ trên thuyền diễn ra từ 20h00 ngày 24/11/2026 tại Hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (phường Kinh Bắc)

Hát dân ca Quan họ trên thuyền diễn ra từ 20h00 ngày 24/11/2026 tại Hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (phường Kinh Bắc)

Hoạt động ván hóa đường phố tổ chức ngày 23/11 tại phường Bắc Giang và ngày 24/11 tại phường Kinh Bắc với các hoạt động giao lưu dân ca dân vũ, trò chơi dân gian, gian hàng OCOP và ẩm thực đặc trưng. Điện ảnh, ẩm thực và trải nghiệm du lịch: Tổ chức các buổi chiếu phim lưu động; Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam; Đăng cai Cuộc thi phim ngắn “Tiếp bước ngàn năm” lần thứ Nhất - năm 2026 (Khai mạc tháng 8, Bế mạc tháng 12/2026). Lễ hội Ẩm thực Bắc Ninh mở rộng diễn ra trong tháng 11/2026 tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh, quy tụ các làng nghề ẩm thực trong tỉnh và các tỉnh bạn. Trải nghiệm văn hóa tại cơ sở lưu trú: Tỉnh Bắc Ninh khuyến khích các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch bố trí không gian biểu diễn Quan họ, Ca trù, trưng bày sản phẩm làng nghề (gốm Phù Lãng, mây tre đan Xuân Lai, đồ gỗ Đồng Kỵ...) phục vụ du khách.​Nhiệm vụ và giải pháp chiến lược giai đoạn 2026 - 2030

​Bên cạnh các hoạt động thiết thực năm 2026, Kế hoạch 292/KH-UBND đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm dài hạn cho giai đoạn 2026 - 2030:​ Tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số văn hóa Số hóa tư liệu, hiện vật, hệ thống di tích; phát triển không gian văn hóa số trên nền tảng bảo tàng, thư viện, trung tâm văn hóa.​

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở: Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh. Gắn Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11). Giáo dục di sản trong học đường: Tỉnh đưa nội dung giáo dục di sản văn hóa Kinh Bắc vào chương trình học; tăng cường các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm di tích, bảo tàng cho học sinh, sinh viên.

Huy động nguồn lực xã hội hóa: Bố trí ngân sách nhà nước kết hợp huy động các nguồn lực hợp pháp, khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, tài trợ cho các hoạt động phát triển văn hóa, bảo tồn di sản.

​UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và phối hợp cùng các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.