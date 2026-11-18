Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Victory Giant.

Đón và làm việc với đoàn tại Công ty Victory Giant có ông Triệu Kỳ Tường, Tổng Giám đốc Công ty. Victory Giant chuyên sản xuất bảng mạch in (PCB) công nghệ cao, phục vụ các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, điện tử ô tô và viễn thông. Tại Bắc Ninh, Công ty đang xây dựng nhà máy sản xuất bảng mạch in với tổng vốn đầu tư 260 triệu USD, trên diện tích hơn 10 ha.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và các đại biểu tham quan mô hình Công ty Victory Giant.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái đánh giá dự án phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của thành phố. Trước tình trạng thiếu lao động tại một số nhà thầu phụ, đồng chí đề nghị Công ty phối hợp với tổng thầu và các nhà thầu phụ bổ sung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa nhà máy vào hoạt động. Thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện dự án.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và các đại biểu tham quan các sản phẩm công nghệ tiên tiến của Tập đoàn Luxshare.

Cũng trong buổi chiều, đoàn công tác làm việc với Tập đoàn Luxshare. Đón đoàn có ông Vương Lai Thăng, Chủ tịch Tập đoàn. Luxshare có mạng lưới sản xuất và cung ứng toàn cầu. Tại Bắc Ninh, Tập đoàn có 3 dự án, tập trung sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông và các sản phẩm công nghệ thông minh. Trong đó, dự án tại khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 doanh thu dự kiến đạt 14 tỷ đô/ năm.

Hoan nghênh đoàn công tác đến thăm, làm việc, ông Vương Lai Thăng đánh giá cao môi trường đầu tư và các điều kiện sản xuất tại Bắc Ninh; đồng thời trao đổi những nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình mở rộng sản xuất trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh trao Giấy chứng nhận mở rộng đầu tư cho Tập đoàn Luxshare.

Theo ông Vương Lai Thăng, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng khi Tập đoàn mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn. Vì vậy, Tập đoàn đề nghị thành phố hỗ trợ bảo đảm nguồn điện ổn định, nghiên cứu hạ ngầm đường điện dẫn vào nhà máy. Tập đoàn cũng kiến nghị có giải pháp giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên Quốc lộ 18, đoạn qua khu vực Khu công nghiệp Quế Võ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận những đóng góp của Luxshare đối với ngành công nghiệp điện tử của thành phố, đồng thời đề nghị Tập đoàn tiếp tục ưu tiên Bắc Ninh khi nghiên cứu các dự án công nghệ cao, chú trọng đào tạo nhân lực và tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong nước.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tặng Tổng Giám đốc Công ty Victory Giant Triệu Kỳ Tường đĩa đồng in hình biểu trưng 8 di sản của thành phố Bắc Ninh.

Về kiến nghị giao thông, thành phố cho biết chủ trương đầu tư mở rộng một số tuyến đường gom vừa được điều chỉnh, dự kiến các tuyến hoàn thành trong năm 2027, góp phần giảm ùn tắc quanh khu công nghiệp. Bí thư Thành ủy cho biết sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát các mốc thực hiện và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Nhân dịp này, đoàn công tác thành phố Bắc Ninh đã trao Giấy chứng nhận mở rộng đầu tư cho Tập đoàn Luxshare.