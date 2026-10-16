Bắc Ninh: Làm tốt quy hoạch nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng vùng

Đồng bộ về tổ chức không gian, kết nối giao thông

Vừa qua Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ tập trung triển khai công tác quy hoạch sau sáp nhập, nhằm bảo đảm tăng cường quản lý phát triển đô thị và nông thôn theo chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng.

Bà Nguyễn Thị Hiên, Phó chủ tịch UBND phường Yên Phong trao đổi với các cán bộ về việc triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Tại phường Yên Phong, địa phương này cũng đang phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác lập quy hoạch phân khu A5 đô thị Yên Phong, tỷ lệ 1/2.000.

Bà Nguyễn Thị Hiên, Phó chủ tịch UBND phường Yên Phong cho biết, việc xây dựng quy hoạch không chỉ tạo nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có mà còn là căn cứ quan trọng trong quản lý, sử dụng đất đai, huy động và phân bổ nguồn lực đầu tư.

"Sau khi quy hoạch đã được phê duyệt, phường sẽ tập trung triển khai các chương trình, dự án trọng điểm, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, thoát nước, cây xanh, trường học, y tế và các thiết chế công cộng, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Phát triển đô thị phải thực chất, đồng bộ giữa công nghiệp và hạ tầng dân sinh, lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo", bà Hiên nói.

Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đã xác định Yên Phong là một cực tăng trưởng, trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ đô thị; định hướng phát triển gắn với công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, đồng thời phát triển đồng bộ nhà ở công nhân và hạ tầng xã hội.

Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Phát triển đô thị (Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị số 2 thành phố Bắc Ninh) cho hay, đơn vị này được giao nhiệm vụ lập quy hoạch 9 phân khu đô thị và 1 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

"Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng dự trù kinh phí gửi báo cáo đề nghị Sở Tài chính để đề xuất UBND thành phố bố trí vốn cho công tác lập quy hoạch. Tiếp đến là lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch và lập quy hoạch", ông Cường nói.

Ông Nguyễn Văn Cường cho rằng, để hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch 9 phân khu đô thị trong quý II/2027, công tác phối hợp chặt chẽ giữa địa phương (xã, phường) và Ban.

"Lấy ý kiến dân cư trong công tác lập quy hoạch là khâu rất quan trọng, để làm tốt khâu này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa xã, phường các sở, ngành với cơ quan chúng tôi. Cùng với đó là lựa chọn đúng nhà thầu có năng lực để thực hiện công tác lập quy hoạch đạt hiệu quả", ông Cường nói.

Việc điều chỉnh quy hoạch cần được nghiên cứu trên phạm vi liên xã, phường, bảo đảm sự đồng bộ về tổ chức không gian, kết nối giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng khu vực.

"Có thể nói, quy hoạch phân khu là công cụ quan trọng giúp chính quyền cấp xã, phường nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng, chủ động xác định nhu cầu đầu tư, khai thác nguồn lực đất đai và định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương", ông Cường cho biết thêm.

Tích hợp dữ liệu GIS để phục vụ đô thị thông minh

Ông Nguyễn Ngọc Chanh, Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc (Sở Xây dựng Bắc Ninh) cho biết, nhằm hiện thực hóa các chiến lược phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu quản lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Bắc Ninh đang tập trung cao độ triển khai công tác lập và điều chỉnh hệ thống quy hoạch đô thị, nông thôn.

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung triển khai công tác lập và điều chỉnh hệ thống quy hoạch đô thị, nông thôn.

Trong giai đoạn này, công tác quy hoạch được triển khai đồng bộ xoay quanh 6 nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi sau:

Lập Quy hoạch không gian ngầm thành phố Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 (tỷ lệ 1/10.000); Xây dựng đồng bộ các hồ sơ Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Hoàn thiện hệ thống Quy hoạch phân khu đô thị; Triển khai Quy hoạch chung xã trên toàn địa bàn.

Lập và điều chỉnh các quy hoạch phân khu chức năng; Xây dựng các chương trình, đề án và quy hoạch chi tiết làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng và triển khai dự án đầu tư.

Ông Chanh cho biết, để các đồ án quy hoạch phát huy hiệu quả thực tiễn, công tác lập quy hoạch phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu bắt buộc.

"Thứ nhất, tích hợp công nghệ số với toàn bộ các quy hoạch phải tích hợp đầy đủ dữ liệu GIS nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý đô thị thông minh.

Thứ hai, bảo đảm tính đồng bộ pháp lý phải duy trì sự thống nhất tuyệt đối giữa các cấp độ quy hoạch. Cụ thể, các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm phải tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, cấu trúc gồm 3 phân vùng, 4 hành lang phát triển và 06 cụm động lực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1389.

Thứ ba, ưu tiên hạ tầng khung và mô hình hiện đại, tập trung triển khai các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp nước, cao độ nền, thoát nước...) và không gian ngầm làm nền tảng cho đầu tư đồng bộ.

Đặc biệt, ưu tiên phát triển các khu vực theo mô hình đô thị bọt biển, mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn liền với các trục giao thông chiến lược, đáp ứng tiêu chuẩn đô thị xanh, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu", ông Nguyễn Ngọc Chanh thông tin.

Hiện nay, thành phố đang chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy nhanh tiến độ để tạo nền tảng phát triển đồng bộ, mở ra dư địa thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng và thế mạnh của từng vùng.

"Mục tiêu trọng tâm trước mắt là tập trung toàn lực để hoàn thành và phê duyệt 21 quy hoạch phân khu đô thị cùng 21 quy hoạch chung xã đúng tiến độ vào Quý II năm 2027", ông Chanh cho biết thêm.