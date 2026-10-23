Bắc Ninh: Làm sạch dữ liệu, nâng hiệu quả quản lý phương tiện

Hơn 300 nghìn hồ sơ xe cần làm sạch

Đến ngày 20/10, thành phố Bắc Ninh đã rà soát, làm sạch 275.510 trong tổng số 314.819 hồ sơ đăng ký xe được giao đợt này, đạt 87,51%. Trong số này, nhiều phường, xã đã hoàn thành số hồ sơ được giao từ tháng 9, như Võ Cường, Song Liễu, Sa Lý, Tam Giang... Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh đang đôn đốc công an các xã, phường đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 15/11, sớm 15 ngày so với kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông.

Công an phường Võ Cường phối hợp với chủ xe kiểm tra phương tiện trên thực tế để cập nhật hồ sơ đăng ký, quản lý.

Khó khăn trong quá trình thực hiện là xác minh thông tin những phương tiện qua nhiều năm đã hỏng hóc, không còn sử dụng; phương tiện nhiều lần mua bán nhưng chưa làm đầy đủ thủ tục; một số chủ xe đi làm ăn xa. Nhiều chủ xe không còn giữ giấy tờ, không nhớ biển số, người mua; có trường hợp chỉ đứng tên đăng ký hộ, không trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện.

Tại phường Tân Tiến, hai anh em ruột ông Nguyễn Văn C và Nguyễn Văn A, ở tổ dân phố Hương Gián, từng đứng tên đăng ký rất nhiều xe. Số phương tiện này do người em gái của họ mua thanh lý từ nhiều năm trước nhờ đứng tên. Hai ông không trực tiếp quản lý, không nhớ biển số và không biết xe đã bán cho ai. Trước đây, khi có thông báo phạt nguội hoặc phương tiện liên quan đến vi phạm, hai ông đều chuyển thông tin cho em gái giải quyết. Nhưng người em này đã qua đời. Vì thế, khi Công an phường rà soát, hai ông rất hợp tác, mong xác định rõ thực trạng những xe đã bán để tránh phiền toái về sau.

Trường hợp của hai ông C, A cho thấy, thông tin trên giấy đăng ký không phải lúc nào cũng phản ánh đúng người quản lý, sử dụng phương tiện. Việc mua bán không làm thủ tục sang tên, thu hồi đăng ký và biển số gây khó khăn cho công tác xác minh, xác định trách nhiệm.

Đại úy Ngô Thanh Tùng, cán bộ đăng ký xe của Công an phường Tân Tiến cho biết, phường có 4.164 hồ sơ phương tiện cần làm sạch. Đến ngày 20/10, đơn vị đã hoàn thành 61,7% công việc. Khối lượng hồ sơ lớn nhưng Tổ Cảnh sát trật tự chỉ có 3 cán bộ đảm nhiệm công việc này, trong khi đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phần lớn tuổi cao, khả năng hỗ trợ cập nhật hồ sơ còn hạn chế. Dù vậy, Công an phường Tân Tiến đặt mục tiêu hoàn thành số hồ sơ còn lại theo đúng tiến độ được giao.

Tại phường Võ Cường, Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường cho biết, từ ngày 14/9, địa phương đã hoàn thành rà soát, cập nhật 3.619 hồ sơ theo kế hoạch được giao ban đầu. Gần đây, đơn vị được giao thêm hơn 400 hồ sơ nên đang tập trung xác minh, hoàn thiện. Đạt kết quả này là do đơn vị chủ động phân việc cho từng cán bộ, chiến sĩ, đồng thời huy động lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở các tổ dân phố hỗ trợ.

Minh bạch thông tin phương tiện

Kế hoạch hành động 100 ngày tổng rà soát, xác minh, cập nhật làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện trên Hệ thống đăng ký xe được Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an triển khai từ ngày 11/8. Thực hiện kế hoạch này, ngày 14/8, Công an thành phố Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch triển khai cụ thể trên địa bàn; giao Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn, đôn đốc công an các xã, phường thực hiện, kiểm tra tiến độ và tháo gỡ vướng mắc.

Theo đó, ngoài hai điểm đăng ký xe của Phòng tại phường Bắc Giang và phường Kinh Bắc, công an 99 xã, phường trên địa bàn cũng đồng loạt triển khai thực hiện kế hoạch này.

Đến ngày 20/10, thành phố Bắc Ninh đã rà soát, làm sạch 275.510 trong tổng số 314.819 hồ sơ đăng ký xe, đạt 87,51%. Trong số này, nhiều phường, xã đã hoàn thành làm sạch số hồ sơ được giao từ tháng 9 như: Võ Cường, Song Liễu, Sa Lý, Tam Giang...

Được biết, trước đó, lực lượng Cảnh sát giao thông và công an các xã, phường toàn thành phố đã triển khai rà soát, làm sạch dữ liệu một số loại phương tiện theo kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông gồm: Ô tô tải tự đổ có khối lượng toàn bộ dưới 15.000 kg, xe Limousine và xe kinh doanh vận tải hành khách. Các đơn vị cũng đồng thời thực hiện nhiệm vụ chuẩn hóa dữ liệu giấy phép lái xe, số hóa hồ sơ đăng ký xe.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh, làm sạch dữ liệu giúp cơ quan quản lý nắm chính xác thông tin phương tiện, chủ phương tiện, phục vụ quản lý, xử lý vi phạm và xác minh các vụ việc liên quan. Với người dân, việc cập nhật dữ liệu giúp hạn chế phiền hà khi phương tiện đã bán nhưng vẫn đứng tên mình trên hệ thống; đồng thời, giúp người mua xe chưa làm thủ tục sang tên bảo đảm quyền lợi và thuận lợi hơn trong quá trình quản lý, sử dụng phương tiện.

Thực tế có những ô tô hết niên hạn sử dụng, xe máy lâu ngày không còn sử dụng nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số. Khi dữ liệu không phản ánh đúng tình trạng phương tiện, công tác quản lý gặp khó khăn. Nếu giấy đăng ký hoặc biển số tiếp tục lưu hành, bị sử dụng cho phương tiện có nguồn gốc bất hợp pháp hoặc liên quan đến vi phạm giao thông, việc xác minh, truy tìm sẽ phức tạp hơn. Vì vậy, làm sạch dữ liệu còn góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.