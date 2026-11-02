Bắc Ninh: Làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản tại doanh nghiệp

Ngày 25/10, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận đơn trình báo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Hengxin Việt Nam ở Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng (phường Tiền Phong) về việc doanh nghiệp bị mất trộm một bộ máy tính trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Đối tượng Bùi Văn Hà tại hiện trường.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định Bùi Văn Hà là đối tượng gây án. Sau khi được vận động, đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận vào rạng sáng 9/10 đã đột nhập vào doanh nghiệp trên lấy trộm máy tính, sau đó đem đến một cơ sở thu mua phế liệu ở phường Nếnh bán lấy 1 triệu đồng tiêu xài.

Hà có tiền sử bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Công an phường đã thu giữ một xe máy không có biển kiểm soát và tài sản đối tượng trộm cắp. Kiểm tra, đối tượng này có kết quả dương tính với ma túy.