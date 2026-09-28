Bắc Ninh: Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, thêm cơ hội điều trị cho bệnh nhân

Xử trí thành công nhiều ca bệnh khó

Sản phụ Đỗ Thị Ngọc Anh (26 tuổi), trú tại phường Lục Nam từng trải qua một lần mổ lấy thai. Lần mang thai thứ hai của chị, các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 phát hiện bất thường tại bánh rau và xác định một khối u máu có nguy cơ ảnh hưởng đến tuần hoàn, chức năng tim thai khi thai được 29 tuần tuổi. Qua hội chẩn, thay vì kết thúc thai kỳ sớm, các bác sĩ tiếp tục theo dõi, đồng thời tiêm thuốc thúc đẩy trưởng thành phổi thai nhi. Đầu tháng 9/2026, khi thai 35 tuần, siêu âm cho thấy thai nhi xuất hiện tim to, tràn dịch màng tim, đa ối; trong khi khối u máu bánh rau tăng nhanh về kích thước.

Trước nguy cơ tình trạng suy tim tiếp tục nặng lên nếu kéo dài thai kỳ, ê-kíp Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 quyết định mổ lấy thai. Nhờ chẩn đoán trước sinh, chuẩn bị phương án hồi sức ngay tại phòng mổ và chăm sóc tích cực sau sinh, tình trạng hô hấp, suy tim của trẻ cải thiện rõ rệt. Sau quá trình điều trị, trẻ tự thở tốt, bú sữa mẹ hoàn toàn, siêu âm tim ổn định.

Nhân viên Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 chăm sóc trẻ sau ca phẫu thuật, cấp cứu thai nhi bị suy tim do u máu.

Theo Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II Lê Công Tước, chuyên gia Sản - Phụ khoa tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, u máu bánh rau chiếm khoảng 1% các trường hợp mang thai. Với những khối u lớn, đường kính trên 3 cm, nguy cơ gây quá tải tuần hoàn, suy tim thai, đa ối, thậm chí xuất huyết có thể gia tăng. Đây cũng là trường hợp u máu bánh rau kích thước lớn, nguy hiểm được ghi nhận lần đầu tại bệnh viện. Điểm đáng chú ý trong trường hợp này không chỉ nằm ở việc phát hiện một bệnh lý hiếm gặp mà còn ở khả năng đánh giá diễn biến, lựa chọn thời điểm can thiệp và phối hợp liên chuyên khoa.

Theo thống kê của Sở Y tế, từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố tiếp nhận, điều trị nội trú cho hơn 400 nghìn lượt người bệnh, thực hiện hơn 50 nghìn ca phẫu thuật. Đáng chú ý, nhiều ca bệnh khó, hiếm gặp được phát hiện, xử trí kịp thời, qua đó cho thấy năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ kỹ thuật và chất lượng điều trị tại các cơ sở y tế.

Là bệnh viện chuyên khoa hạng II, mỗi ngày Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh tiếp nhận khoảng 300 - 350 lượt người đến khám, số bệnh nhân điều trị nội trú duy trì khoảng 400 - 550 người. Cùng với nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, bệnh viện tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đa dạng phương pháp chẩn đoán, điều trị và từng bước làm chủ những kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực ung bướu. Nhờ đó, nhiều ca bệnh khó, phức tạp được kịp thời phát hiện, điều trị thành công.

Ngày 3/6/2026, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ê-kíp Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh thực hiện phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang, vét hạch hệ thống và lập lại lưu thông đường niệu cho bệnh nhân Chu Văn D, trú tại xã Đông Phú bị ung thư bàng quang tái phát, theo dõi di căn hạch chậu phải. Tiếp đó, ngày 22/6/2026, các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh tiếp tục thực hiện phẫu thuật cắt thùy dưới phổi trái, vét hạch hệ thống cho bệnh nhân Đỗ Văn H, trú tại phường Bắc Giang. Bệnh nhân được phát hiện khối u thùy dưới phổi trái trong quá trình tái khám sau điều trị ung thư đại tràng.

Bác sĩ Chu Mạnh Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh cho biết: “Đây là những kỹ thuật phức tạp vốn thường được triển khai tại các trung tâm điều trị ung thư lớn. Việc thực hiện thành công tại bệnh viện giúp mở rộng cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị chuyên sâu cho người bệnh ngay tại địa phương, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, từng bước làm chủ kỹ thuật”.

Quan tâm phát triển danh mục kỹ thuật

Theo thống kê của Sở Y tế, hệ thống y tế công lập của thành phố hiện có 16 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, 16 bệnh viện đa khoa khu vực cùng 99 trạm y tế. Cùng với đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh thường xuyên, những năm qua, ngành Y tế thành phố chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên sâu tại bệnh viện, hạn chế chuyển tuyến và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân. Từ định hướng đó, nhiều kỹ thuật trước đây chủ yếu được thực hiện tại các bệnh viện tuyến Trung ương hoặc trung tâm chuyên sâu đã từng bước được triển khai tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh kiểm tra quá trình hồi phục của bệnh nhân Chu Văn D.

Điển hình như: Kỹ thuật thay khớp, phẫu thuật thần kinh - tủy sống; phẫu thuật lồng ngực, mạch máu; nút mạch gan; phẫu thuật tim bẩm sinh; các kỹ thuật xạ trị, hóa trị, điều trị đích trong lĩnh vực ung thư... Ông Hoàng Văn T (77 tuổi), trú tại xã Lục Ngạn cho biết: “Sau khi xác định tôi bị rối loạn dẫn truyền tim nghiêm trọng khiến nhịp tim chậm sâu, tôi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Sau 20 ngày thực hiện can thiệp, sức khỏe tôi ổn định, nhịp tim duy trì 76 lần/phút”.

Hệ thống y tế công lập của thành phố hiện có 16 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, 16 bệnh viện đa khoa khu vực cùng 99 trạm y tế. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn đã tiếp nhận, điều trị nội trú cho hơn 400 nghìn lượt người bệnh, thực hiện hơn 50 nghìn ca phẫu thuật.

Trong định hướng phát triển, giai đoạn 2026 - 2030, ngành Y tế thành phố tập trung đầu tư, nâng cấp các bệnh viện: Đa khoa Bắc Ninh số 1, Đa khoa Bắc Ninh số 2, Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, Sản - Nhi Bắc Ninh số 2 và Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh trở thành những cơ sở trọng điểm phát triển kỹ thuật, hướng tới đáp ứng các tiêu chí của bệnh viện cấp chuyên sâu. Cụ thể hóa mục tiêu này, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh xây dựng lộ trình, tiếp tục triển khai các kỹ thuật mới như: Nội soi cắt dạ dày (2027); triển khai độc lập các kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi, cắt toàn bộ bàng quang (2028); nội soi cắt gan, phẫu thuật ung thư thực quản (2029).

Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chuyên sâu vào năm 2028 được cụ thể hóa bằng việc đồng thời đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực. Giai đoạn 2026 - 2028, Bệnh viện hoàn thiện các điều kiện để đề nghị Bộ Y tế phê duyệt 402 danh mục kỹ thuật loại đặc biệt và 653 danh mục kỹ thuật loại I. Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Đăng Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cho biết: “Cùng với rà soát các điều kiện liên quan đến phê duyệt danh mục kỹ thuật, trong giai đoạn này, bệnh viện sẽ có thêm 2 bác sĩ chuyên khoa II, 14 bác sĩ chuyên khoa I, 15 thạc sĩ và 21 điều dưỡng chuyên khoa I về làm việc sau khi hoàn thành các khóa đào tạo. Đây là nguồn nhân lực chất lượng, sẵn sàng tiếp nhận, triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu”.