Foxconn. có mặt tại Việt Nam từ năm 2007, từng bước mở rộng hoạt động tại nhiều địa phương, trong đó Bắc Ninh là một trong những địa bàn sản xuất trọng điểm - Ảnh nhà máy Foxconn tại Việt Nam.

Chiều 5/11, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cùng Đoàn công tác của thành phố đến thăm, làm việc với Tập đoàn Foxconn (Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải) tại Văn phòng Tổng bộ Foxconn Việt Nam (Hà Nội).

Tại buổi tiếp, ông Châu Nghĩa Văn, Tổng Giám đốc Foxconn Việt Nam giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển, chiến lược sản xuất, kinh doanh trên toàn cầu và tình hình hoạt động đầu tư tại Việt Nam, trong đó có địa bàn Bắc Ninh.

Là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất điện tử, Foxconn hiện có mạng lưới hoạt động tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Có mặt tại Việt Nam từ năm 2007, Tập đoàn từng bước mở rộng hoạt động tại nhiều địa phương, trong đó Bắc Ninh là một trong những địa bàn sản xuất trọng điểm.

Bí thư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái (thứ 5 từ phải qua) trao quà lưu niệm tặng ông Châu Nghĩa Văn tại buổi làm việc với Tập đoàn Foxconn Việt Nam - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh.

Đến thời điểm hiện tại, Foxconn đã triển khai 22 dự án tại Bắc Ninh, tạo việc làm cho khoảng 140.000 lao động, đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp, xuất khẩu và kinh tế địa phương.

Tổng Giám đốc Foxconn Việt Nam khẳng định Bắc Ninh là cứ điểm quan trọng nhất của Foxconn tại Việt Nam; đồng thời thông tin, hiện nay, Foxconn đang đẩy mạnh chuyển dịch sang các lĩnh vực công nghệ cao.

Theo chiến lược “3+3+3”, Tập đoàn tập trung phát triển ba ngành công nghiệp gồm xe điện, y tế số và robot; ba công nghệ cốt lõi là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và truyền thông thế hệ mới; đồng thời thúc đẩy sản xuất thông minh, xe điện thông minh và thành phố thông minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao quá trình phát triển của Foxconn và những đóng góp của Tập đoàn đối với Bắc Ninh trong gần hai thập kỷ qua, nhất là trong phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng chí ghi nhận sự đóng góp của Foxconn cùng cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình phát triển, tạo nền tảng để Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư tỉnh Bắc Ninh mong muốn Foxconn tiếp tục mở rộng sản xuất, đồng thời tham gia sâu hơn vào phát triển công nghệ, kết nối doanh nghiệp địa phương với chuỗi cung ứng của Tập đoàn và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời đề nghị Foxconn quan tâm bảo đảm đời sống, an sinh xã hội cho người lao động; phát huy mạng lưới đối tác quốc tế để giới thiệu thêm các nhà đầu tư đến Bắc Ninh; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư của thành phố; đồng thời chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc để các cơ quan chức năng của thành phố kịp thời phối hợp tháo gỡ.

Bắc Ninh cam kết mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Foxconn cùng các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển bền vững và lâu dài.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Châu Nghĩa Văn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng Bắc Ninh trong suốt quá trình hoạt động của Tập đoàn. Ông đánh giá cao môi trường đầu tư và sự phối hợp kịp thời của địa phương trong giải quyết những khó khăn liên quan đến hạ tầng, điều kiện sản xuất, góp phần giúp doanh nghiệp ổn định và từng bước mở rộng hoạt động.

Tổng Giám đốc Foxconn Việt Nam khẳng định Foxconn tiếp tục xác định Bắc Ninh là địa bàn quan trọng trong chiến lược phát triển tại Việt Nam; cam kết gắn bó lâu dài, mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.