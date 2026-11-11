Bắc Ninh kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống đối ngoại Nhân dân

Ngày 11/11, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống đối ngoại Nhân dân 17/11 (1950 - 2026) và 28 năm thành lập Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Bắc Ninh 12/10 (1998 - 2026).

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố.

Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, một số sở, ngành, các hội hữu nghị thành viên, một số hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Tại buổi gặp mặt, đại biểu cùng nhau ôn lại 76 năm ngày truyền thống đối ngoại Nhân dân và 28 năm thành lập Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị. Đây là chặng đường vẻ vang, tự hào và nhiều dấu ấn lịch sử trong lĩnh vực đối ngoại Nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trải qua chặng đường 76 năm xây dựng và phát triển, công tác đối ngoại Nhân dân đã đồng hành với công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, tạo nên nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Việt Nam.

Trong các cuộc kháng chiến, công tác đối ngoại Nhân dân là cầu nối tình đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ to lớn của bạn bè năm châu đối với sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc. Trong công cuộc đổi mới, công tác đối ngoại Nhân dân đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác và hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng hiện nay, công tác đối ngoại Nhân dân tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị với Nhân dân các nước, củng cố niềm tin, xây dựng đồng thuận, góp phần vào môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kiến tạo môi trường hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi phát triển đất nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố tiếp tục phát huy truyền thống 76 năm vẻ vang, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; quán triệt sâu sắc phương châm "Chủ động - linh hoạt - sáng tạo - hiệu quả" và chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực hiệu quả trong tổ chức các hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Các đại biểu dự gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống đối ngoại Nhân dân.

Đổi mới phương thức hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường hội nhập quốc tế, mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác Nhân dân; làm tốt vai trò là cầu nối giữa cộng đồng người Bắc Ninh ở nước ngoài với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố trong thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân và chương trình phối hợp thống nhất hành động về thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân, hợp tác quốc tế.

Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam, con người quê hương Bắc Ninh với bạn bè quốc tế, khẳng định vai trò trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại Nhân dân bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, thực sự là những sứ giả của hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Với niềm tự hào và trách nhiệm, công tác đối ngoại Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, khẳng định vị thế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Trong chương trình gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống đối ngoại Nhân dân, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Đối mới, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân với phương châm chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc Kinh Bắc”.

Thảo luận tại đây, nhiều đại biểu cho rằng, hiện nay sự phát triển của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị đã thích ứng, phù hợp với mô hình quản lý mới, đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời đã có những đóng góp nhất định vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy, biên chế, quy mô hoạt động, kinh phí hỗ trợ và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền ở mỗi địa phương có sự khác nhau; chất lượng hoạt động của các hội hữu nghị thành viên cũng chưa đồng đều…

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp trong tổ chức thực hiện như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, gắn hoạt động hội với công tác thăm hỏi, chăm lo đời sống hội viên, thực hiện hiệu quả công tác vận động ủng hộ, hỗ trợ hội viên, hưởng ứng phong trào “Ươm mầm hữu nghị”; phát huy vai trò của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc trong kết nối hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng cường hoạt động đối ngoại Nhân dân trong giai đoạn mới… Qua đó đẩy mạnh, nâng tầm công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.