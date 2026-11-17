Về phía thành phố Bắc Ninh, dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập những chuyển biến nhanh chóng của thế giới, nhất là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việc tăng cường kết nối với Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao mở thêm cơ hội hợp tác về công nghệ cao, chuyển đổi số và kinh tế xanh, trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.

Các phiên thảo luận tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, hợp tác thiết kế và kiểm thử vi mạch, đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển năng lượng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cùng các đại biểu tham dự diễn đàn.

Tại chương trình, Bộ Khoa học Công nghệ công bố hai văn kiện, gồm văn kiện đồng tài trợ các nhiệm vụ nghiên cứu chung Việt Nam - Trung Quốc và biên bản ghi nhớ về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong khuôn khổ diễn đàn, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu hai bên cũng có các cuộc gặp trực tiếp để trao đổi về cơ hội hợp tác trong từng dự án.

Bắc Ninh ký kết hợp tác phát triển hạ tầng với Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết bên lề APEC.

Tại đây, một nội dung hợp tác của Bắc Ninh là phát triển hạ tầng giao thông và logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo biên bản ghi nhớ giữa UBND thành phố Bắc Ninh và Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết, trong năm đầu, hai bên ưu tiên nghiên cứu phương án kết nối các khu công nghiệp, trung tâm sản xuất với sân bay.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước trao các văn kiện hợp tác tại diễn đàn.

Hai bên cũng sẽ trao đổi kinh nghiệm tổ chức vận tải hàng hóa và đề xuất mô hình kho vận phù hợp với nhu cầu của thành phố.

Biên bản ghi nhớ còn đề cập hợp tác phát triển khu công nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý giao thông và hạ tầng đô thị, đồng thời kết nối doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bắc Ninh.