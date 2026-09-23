Bắc Ninh: Kịp thời lắng nghe, giải quyết kiến nghị cử tri

Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri

Chiều 19/9, tại phường Kép, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tổ chức tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tại hội nghị, cử tri được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; trực tiếp phản ánh những vấn đề quan tâm, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Cử tri phường Kép phát biểu tại buổi tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố diễn ra chiều 19/9. Ảnh: Quốc Phương.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 2 sẽ khai mạc ngày 17/10 và bế mạc vào ngày 20/11. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết; quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đại biểu có điều kiện nắm bắt vấn đề từ cơ sở, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.

Để chuẩn bị cho đợt tiếp xúc, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tập trung phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc tiếp xúc bảo đảm thiết thực, hiệu quả; rà soát, phân loại nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, thành phố và cấp xã để có hướng xử lý phù hợp.

Từ tháng 7/2025 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp tổ chức 2 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, 15 cuộc tiếp xúc định kỳ trước và sau các kỳ họp Quốc hội khóa XV, XVI, với hơn 2.500 cử tri tham dự. Cùng với hình thức tiếp xúc trực tiếp, việc kết hợp trực tuyến, phát thanh, truyền hình trực tiếp được chú trọng, tạo thêm điều kiện để người dân theo dõi, tham gia và giám sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Triển, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cho biết: “Việc đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri hướng đến tính chuyên nghiệp, thực chất, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ. Việc công khai lịch, nội dung tiếp xúc giúp cử tri chủ động chuẩn bị ý kiến; cách thức tổ chức tại cơ sở cũng được điều chỉnh, dành thời gian phù hợp để người dân trình bày những vấn đề đang đặt ra”.

Tại phường Kép, cách tổ chức hội nghị được chú trọng đổi mới. Đồng chí Liểu Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: “Việc thay đổi hình thức tổ chức, hướng dẫn cử tri phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề dân sinh thiết thực giúp ý kiến, kiến nghị của người dân được tổng hợp, phản ánh rõ hơn đến đại biểu Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền”.

Từ ngày 23 đến 26/9, các cuộc tiếp xúc cử tri tiếp tục được tổ chức tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố. Việc bố trí các điểm tiếp xúc rộng khắp tạo điều kiện để đại biểu trực tiếp gặp gỡ người dân, nắm bắt thực tiễn từ cơ sở, qua đó có thêm thông tin phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo dõi việc giải quyết kiến nghị

Nếu tiếp xúc cử tri là để lắng nghe, thì việc theo dõi, đôn đốc và thông tin kết quả giải quyết kiến nghị là khâu quan trọng để hoạt động này đi vào thực chất. Vì vậy, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố chú trọng tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, đồng thời theo dõi việc trả lời, giải quyết và thông tin kết quả tới cử tri.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng gần dân, sát thực tiễn, đa dạng hình thức tổ chức, ứng dụng công nghệ và công khai lịch, nội dung. Cùng với lắng nghe, Đoàn Đại biểu Quốc hội chú trọng theo dõi, đôn đốc và thông tin kết quả giải quyết kiến nghị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố khẳng định: “Giá trị của tiếp xúc cử tri được thể hiện ở chất lượng lắng nghe và trách nhiệm xử lý sau mỗi cuộc tiếp xúc. Số lượng cuộc tiếp xúc, số ý kiến được ghi nhận chỉ thực sự có ý nghĩa khi những vấn đề người dân nêu được xem xét, trả lời và theo dõi đến cùng”. Theo đồng chí, từ những vấn đề cụ thể tại cơ sở, đại biểu cần nhận diện những vấn đề lớn hơn để phản ánh tới Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền; tiếp tục theo sát quá trình giải quyết, thông tin đầy đủ tới cử tri.

Thực hiện yêu cầu đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết 12 kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thuộc thẩm quyền Trung ương; nhận và tổng hợp 12 văn bản trả lời của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đạt 100%. Từ thực tiễn cơ sở, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất diễn ra trong tháng 8/2026, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã nghiên cứu 28 dự án luật, nghị quyết và tham gia 51 lượt ý kiến phát biểu.

Tại cơ sở, đồng chí Trần Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tiên Du cho biết: “Tiếp xúc cử tri giúp đại biểu gần dân hơn, cung cấp thêm thông tin để cấp ủy, chính quyền xác định những vấn đề cần tập trung giải quyết. Những phản ánh trực tiếp từ người dân giúp địa phương có thêm căn cứ trong quá trình hoạch định, điều chỉnh các nhiệm vụ gắn với đời sống dân sinh”.

Với cử tri, hiệu quả của cuộc tiếp xúc còn được thể hiện ở việc những vấn đề quan tâm được trao đổi, giải thích rõ ràng. Bà Nguyễn Thị Hiền, cử tri tổ dân phố Đông Côi, phường Thuận Thành chia sẻ: “Khi được trao đổi trực tiếp với đại biểu giúp cử tri trình bày cụ thể hơn những vấn đề quan tâm, đồng thời hiểu thêm về trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong quá trình xem xét, giải quyết kiến nghị”.

Theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ thành phố, từ tháng 7/2025 đến nay, MTTQ các cấp phối hợp với HĐND thành phố và HĐND cấp xã tổ chức 1.045 cuộc tiếp xúc cử tri, với khoảng 112 nghìn lượt cử tri tham dự. Những con số trên cho thấy hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức với quy mô rộng, thu hút đông đảo cử tri tham dự.

Từ cuộc tiếp xúc tại phường Kép đến các điểm tiếp xúc trong những ngày tới, yêu cầu đặt ra là mỗi ý kiến của cử tri được tiếp nhận đầy đủ, chuyển đúng địa chỉ và theo dõi đến khi có kết quả. Qua đó, hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng phát huy vai trò là cầu nối giữa đại biểu Quốc hội với Nhân dân, góp phần đưa tiếng nói từ cơ sở đến với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.