Bắc Ninh kiến tạo nền tảng, đón sóng chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Diễn đàn “Công nghiệp Bắc Ninh: Kiến tạo trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu” vừa qua đã mở ra không gian đối thoại chiến lược về phát triển công nghiệp thế hệ mới. Với sự chuẩn bị bài bản về quỹ đất công nghiệp, hạ tầng năng lượng xanh, logistics đa phương thức cùng nguồn nhân lực kỹ thuật cao, địa phương khẳng định quyết tâm chuyển mình từ cứ điểm gia công thành trung tâm dẫn dắt chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới đòi hỏi bước đột phá về năng lực nội sinh, đưa doanh nghiệp Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Sở hữu độ mở kinh tế lớn cùng vị thế ngày càng tăng trên bản đồ công nghiệp thế giới, Việt Nam đang nắm bắt thời cơ chuyển dịch từ xuất khẩu truyền thống sang sản xuất có hàm lượng công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI) và vi mạch bán dẫn. Trong xu thế đó, Bắc Ninh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để đi đầu hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và xây dựng tính tự chủ bền vững cho nền kinh tế.

Làm rõ sự sẵn sàng của địa phương tại Diễn đàn, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh khẳng định địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện then chốt để phục vụ các dự án quy mô lớn. Hiện giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương đứng thứ hai cả nước. Bên cạnh quỹ đất công nghiệp sạch khoảng 1.000 ha có thể bàn giao ngay, địa phương vừa thu hút hơn 4 tỷ USD vốn đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn, nâng tổng quy mô vốn đầu tư trên địa bàn lên gần 20 tỷ USD.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Đặc biệt, bài toán an ninh năng lượng cho công nghiệp công nghệ cao được giải quyết bằng nguồn năng lượng xanh vượt trội. Bắc Ninh hiện vận hành khoảng 400 MW điện mặt trời áp mái và 50 MW hệ thống lưu trữ điện (BESS), hướng đến mục tiêu gần 4.000 MW điện áp mái vào năm 2028 và cụm lưu trữ tập trung 1.000 MW. Với giá thành điện mặt trời tự dùng chỉ từ 600 - 700 đồng/kWh, địa phương tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn cho các trung tâm dữ liệu AI và nhà máy bán dẫn đòi hỏi nguồn điện sạch, ổn định.

Bên cạnh đó, hạ tầng logistics đa phương thức cũng tạo nên bệ phóng vững chắc để Bắc Ninh kết nối sâu vào mạng lưới thương mại quốc tế. Địa phương là điểm kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435 mm duy nhất có 2 chuyến tàu liên vận/ngày chạy thẳng tới Trùng Khánh (Trung Quốc) mà không cần chuyển toa, đồng thời đang đẩy nhanh tiến độ ga cạn Sen Hồ 30 ha dự kiến vận hành vào cuối năm 2027. Cụm cảng thủy nội địa, tiêu biểu là Tân Cảng Quế Võ (công suất 300.000 TEU), giúp doanh nghiệp vận tải xuất khẩu tiết kiệm tới 3/4 chi phí so với đường bộ khi đưa hàng về cảng nước sâu Lạch Huyện. Cùng với tiến độ Sân bay Gia Bình (công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm) hướng tới khai thác thương mại đầu năm 2028, mạng lưới vận tải hàng không, đường thủy và đường sắt đồng bộ sẽ tối ưu hóa toàn diện chuỗi cung ứng.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn “Công nghiệp Bắc Ninh 2026: Kiến tạo trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu”.

Song hành cùng hạ tầng, Bắc Ninh xác định nhân lực là yếu tố cốt lõi để thu hút công nghệ bán dẫn. Tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh theo học ngành khoa học - kỹ thuật, tận dụng mạng lưới đào tạo quy mô lớn từ Trường Đại học Công nghệ Đông Á và các trường cao đẳng nghề trọng điểm để cung cấp lực lượng kỹ thuật viên tay nghề cao. Địa phương cũng phối hợp trực tiếp với các tập đoàn công nghệ mở các lớp đào tạo chuyên sâu về vận hành máy đúc chip, đóng gói và kiểm thử vi mạch.

Nhấn mạnh quan điểm nhất quán từ lời nói đến hành động, ông Phạm Văn Thịnh cam kết lãnh đạo chính quyền luôn lắng nghe, đồng hành và giải quyết nhanh chóng mọi vướng mắc, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch để cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.