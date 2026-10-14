Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng các tổ chức Hội doanh nghiệp. Ảnh Cổng TTĐT TP Bắc Ninh.

Tham dự sự kiện có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, đại diện các cơ sở, ban, ngành cùng gần 400 đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại thương mại trên địa bàn.

Phát biểu tại nghị hội, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn ôn lại truyền thống vẻ vang của Công Thương Việt Nam theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết quyết định số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển phát triển kinh tế tư nhân. Đồng chí nhấn mạnh, sự kiện càng có ý nghĩa sâu sắc khi kể từ ngày 20/9/2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố thành phố, mở ra cuộc đua phát triển mới với vị trí, không gian và khao khát lớn hơn hãy xây dựng đô thị hiện đại, năng động, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế - xã hội Bắc Ninh ghi nhận mức tăng trưởng GRDP đạt 11,8%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách đạt trên 70.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thu hút quy đổi đạt 18,7 tỷ USD; kim xuất khẩu nhập khẩu đạt 178 tỷ USD. Toàn thành phố hiện có hơn 40.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 93,7% GRDP và giải quyết công việc cho trên 1 triệu lao động. Song song với đóng góp kinh tế, khối doanh nghiệp còn tích cực chung tay trong hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, y tế, xóa nhà tạm thời, nhà nứt và phát triển nhà ở xã hội.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chủ tịch UBND thành phố cũng tăng tốc chỉ ra các nút thắt nội tại: Tiềm lực doanh nghiệp địa phương chưa tương xứng với thế vị trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ doanh nghiệp địa phương chưa tương xứng với thế vị trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao; phần lớn vẫn dựa trên hệ thống truyền tải nguồn; thiếu vắng nội dung tập tin đủ tầm làm chủ công nghệ cao; nội dung liên kết còn nguyên vẹn và giá trị chuỗi không sâu.

Để hiện thực hóa khát khao khát khám phá, lãnh đạo thành phố đề nghị cộng đồng nhân viên tiếp tục đổi mới sáng tạo, đưa ra khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo động lực phát triển; nâng cao năng lực quản trị, mở rộng hợp tác với các tập đoàn FDI, đồng thời đề cao văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Về phía chính quyền, thành phố cam kết chuyển mạnh sang tư duy phục vụ, thúc đẩy cải cách hành chính, công khai minh bạch quy trình, cắt giảm thời gian và chi phí góp thủ, xử lý béo mọi hành vi phiền nhiễu; đồng thời tập trung giải quyết xu hướng về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Đại diện doanh nghiệp doanh nghiệp tham dự bày tỏ sự quan trọng trước sự đồng hành thiết kế của lãnh đạo thành phố, khẳng định quyết tâm duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, hoàn thành tốt nghĩa vụ ngân sách và chung tay cùng thành phố thực hiện hóa các mục tiêu phát triển.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh đã tặng hoa chúc mừng đại diện 7 tổ chức Hội doanh nghiệp; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 31 tập và 11 cá nhân có thể đóng góp góp ý cho ngân sách nhà nước, tích cực hoạt động an sinh xã hội năm 2025 và có thành tích xuất sắc trong công ty xây dựng, phát triển hội doanh nghiệp nghiệp thành phố./.