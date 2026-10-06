Bắc Ninh: Kiên quyết tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy

Chiều 6/10, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì kiểm tra thực tế công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại một số khu dân cư trên địa bàn phường Nếnh và phường Phương Liễu.

Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh yêu cầu UBND phường Nếnh, lãnh đạo một số sở, ngành làm rõ các nội dung liên quan đến quy định bảo đảm an toàn phòng cháy.

Sau khi nghe lãnh đạo phường Nếnh và phường Phương Liễu báo cáo thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng chí Phạm Văn Thịnh và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế ở một số nhà trọ, điểm chữa cháy công cộng, nhà xưởng.

Phường Nếnh là địa bàn có tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị nhanh, tập trung 4 khu công nghiệp lớn gồm: Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung, Việt Hàn và 2 cụm công nghiệp Hoàng Mai, Tăng Tiến. Phường có khoảng 195,6 nghìn người, trong đó hơn 139 nghìn người tạm trú; 2.035 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng chí Hoàng Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Nếnh trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy ở địa phương.

Từ tháng 7/2025 đến nay, trên địa bàn phường xảy ra 5 vụ cháy, 1 vụ nổ. Trước nguy cơ phát sinh cháy, nổ tại các khu dân cư đông người như My Điền 1, My Điền 2, Núi Hiểu, Vân Cốc, địa phương đã lập hồ sơ, cập nhật dữ liệu đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý; kiểm tra 693 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 35 cơ sở với tổng số tiền 65,5 triệu đồng và hướng dẫn 142 cơ sở khắc phục tồn tại, thiếu sót.

Phường đang duy trì 69 điểm chữa cháy công cộng, 88 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và 18 đội dân phòng với 180 thành viên; đồng thời triển khai hệ thống cấp nước cao áp tại một số khu dân cư có nguy cơ cao. Tuy nhiên, tại một số khu dân cư cũ vẫn thiếu trụ nước chữa cháy ngoài nhà; nhiều tuyến ngõ, ngách nhỏ gây khó khăn cho phương tiện chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh và đoàn công tác đến thăm một hộ cho thuê trọ có 15 phòng ở tổ dân phố My Điền 1.

Tại phường Phương Liễu, với diện tích 13,37 km² và khoảng 74 nghìn người, trong đó khoảng 54 nghìn người tạm trú. Quá trình đô thị hóa trên địa bàn phường nhanh, kéo theo sự gia tăng của nhà trọ, cơ sở lưu trú, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Một số khu dân cư cũ có ngõ, ngách sâu, hẹp, khoảng cách tới nguồn nước chữa cháy còn xa.

Trong năm 2026, địa bàn phường chưa xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố nghiêm trọng. Phường đang quản lý 926 cơ sở và đã lập hồ sơ, cập nhật dữ liệu đối với 100% cơ sở. Tuy nhiên, địa phương gặp khó khăn trong xử lý các nhà trọ, nhà ở riêng lẻ được chuyển đổi công năng sang kinh doanh lưu trú từ nhiều năm trước. Một số công trình đã sử dụng hết diện tích đất, không còn khoảng lùi để bố trí thang thoát nạn ngoài nhà hoặc lối thoát nạn thứ hai.

Qua kiểm tra, các đại biểu tập trung làm rõ những tồn tại về giao thông, nguồn nước, lối thoát nạn, điều kiện an toàn tại cơ sở và năng lực của lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh kiểm tra công tác phòng cháy ở một hộ cho thuê trọ tại tổ dân phố Giang Liễu, phường Phương Liễu.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh yêu cầu công tác kiểm tra phải đi vào thực chất, xác định rõ nguy cơ tại từng cơ sở, từ hệ thống điện, nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy, cách bố trí hàng hóa đến điều kiện thoát nạn và khả năng tiếp cận của phương tiện chữa cháy. Việc kiểm tra phải gắn với hướng dẫn khắc phục, xác định thời hạn và trách nhiệm cụ thể; trường hợp cố tình vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng chí yêu cầu hai địa phương nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, từng bước chuyển từ quản lý theo danh sách sang đánh giá, phân loại mức độ nguy cơ của từng cơ sở. Cùng đó, tiếp tục củng cố tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng, lực lượng dân phòng; chủ động phương án nguồn nước tại những khu vực xe chữa cháy khó tiếp cận.

Đồng chí cũng giao ngành Điện lực, Công an thành phố phối hợp xây dựng sổ tay hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, tập trung vào các nguy cơ thường gặp, nhất là cháy do sử dụng điện. Đề nghị Công an thành phố sớm hoàn thiện thông tin về các cơ sở và mức độ mất an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy cập nhật trên ứng dụng iBacninh; tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở và người dân.

Đoàn công tác kiểm tra điểm chữa cháy công cộng ở tổ dân phố My Điền 1.

Đối với các cơ sở, nhà xưởng còn vi phạm về đất đai, xây dựng và phòng cháy, chữa cháy ở phường Phương Liễu, đồng chí Phạm Văn Thịnh yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách, xây dựng lộ trình xử lý theo từng trường hợp; kiên quyết xử lý các vi phạm, không hợp thức hóa những công trình không đủ điều kiện.

Các địa phương phải tổ chức rà soát toàn bộ cơ sở, yêu cầu chủ cơ sở tự kiểm tra, tự chịu trách nhiệm về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, kiên quyết tạm dừng hoạt động đối với những trường hợp không bảo đảm an toàn theo quy định. Vi phạm đến đâu phải xử lý đến đó, bảo đảm đúng quy định, thẩm quyền và có lộ trình đối với những trường hợp cần xử lý từng bước.

Mục tiêu cao nhất là chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ sớm, không để xảy ra cháy, nổ; trường hợp sự cố xảy ra phải hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.