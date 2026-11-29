Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp nhà màng trồng nho sữa Hàn Quốc công nghệ cao của gia đình anh Leo Văn Tươi, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Từ việc triển khai các chính sách hỗ trợ sinh kế, tín dụng ưu đãi đến đào tạo nghề, kết nối việc làm và cải thiện điều kiện sống, xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh đang từng bước thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững.

Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, địa phương chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, khuyến khích người dân chủ động phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Phát triển sinh kế, nâng cao năng lực sản xuất

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Kiên Lao tập trung triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, trong đó ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và tạo việc làm cho người dân. Đây được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm giúp các hộ nghèo, cận nghèo từng bước ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, xã Kiên Lao đặt mục tiêu giảm số hộ nghèo từ 48 hộ xuống còn 40 hộ, giảm 8 hộ; số hộ cận nghèo còn 84 hộ, giảm 13 hộ so với năm 2024.

Để thực hiện mục tiêu này, địa phương được phân bổ tổng kinh phí hơn 813 triệu đồng, triển khai các dự án hỗ trợ giảm nghèo trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo được bố trí 288 triệu đồng, tập trung hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp.

Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp có kinh phí hơn 148 triệu đồng, hướng tới nâng cao năng lực sản xuất, phát triển chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ vào canh tác.

Tại Kiên Lao, những mô hình phát triển kinh tế từ lợi thế nông nghiệp đang góp phần mở ra hướng nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu biểu là mô hình trồng cam Đường Canh của gia đình anh Trần Văn Tưởng, thôn Ao Keo và mô hình trồng cây ăn quả kết hợp nhà màng trồng nho sữa Hàn Quốc công nghệ cao của gia đình anh Leo Văn Tươi, thôn Cống.

Các mô hình cho thấy hướng chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang chú trọng chất lượng sản phẩm, ứng dụng kỹ thuật và nâng cao giá trị kinh tế. Việc lựa chọn cây trồng phù hợp, chăm sóc đúng kỹ thuật và quan tâm đến chất lượng sản phẩm là những yếu tố quan trọng giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cùng với các mô hình kinh tế hộ gia đình, Hội Nông dân xã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát triển sản xuất, nhân rộng những cách làm phù hợp với điều kiện địa phương. Hiện Kiên Lao có 1.106 ha vải thiều, sản lượng hơn 10.000 tấn, doanh thu khoảng 60 tỷ đồng mỗi năm; nhiều diện tích được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Địa phương còn có 275 ha cây có múi, sản lượng gần 2.000 tấn, cùng các mô hình nuôi ốc nhồi, chăn nuôi bồ câu, trồng dược liệu và phát triển sản phẩm OCOP.

Anh Leo Văn Tươi cùng cán bộ xã Kiên Lao (Bắc Ninh) kiểm tra chất lượng nho tại mô hình sản xuất công nghệ cao, hướng tới nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển sinh kế bền vững.

Việc đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi không chỉ khai thác lợi thế sản xuất nông nghiệp mà còn tạo thêm lựa chọn sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, để những mô hình này phát triển ổn định, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, tiếp cận khoa học kỹ thuật và thị trường tiêu thụ có vai trò quan trọng.

Gắn chính sách giảm nghèo với học nghề, tạo việc làm

Một trong những định hướng được Kiên Lao chú trọng là kết hợp hỗ trợ sinh kế với nâng cao năng lực lao động, tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Trong kế hoạch giảm nghèo năm 2025, địa phương bố trí 170 triệu đồng cho Tiểu dự án 1 và 110 triệu đồng cho Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 4 về phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Các nội dung triển khai hướng tới đào tạo nghề, cung cấp thông tin thị trường lao động và kết nối việc làm.

Việc đưa giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ việc làm vào chương trình giảm nghèo có ý nghĩa thiết thực, bởi đối với người nghèo, khó khăn không chỉ nằm ở việc thiếu vốn mà còn ở khả năng tiếp cận kiến thức, kỹ năng và cơ hội phát triển sản xuất, tìm kiếm việc làm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các hoạt động hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao kỹ năng canh tác và chuyển đổi phương thức sản xuất có thể giúp người dân sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực được hỗ trợ. Đối với lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề, việc tiếp cận thông tin thị trường và các chương trình đào tạo phù hợp sẽ góp phần mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập.

Cùng với đào tạo nghề, chính sách tín dụng ưu đãi tiếp tục là nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển sinh kế. Theo số liệu giải ngân giai đoạn 2024-2025, hai khu vực Kiên Lao 1 và Kiên Lao 2 đã giải ngân tổng cộng hơn 97 tỷ đồng thông qua 13 chương trình tín dụng chính sách.

Nguồn vốn ưu đãi tạo điều kiện để các hộ có thêm khả năng đầu tư sản xuất, chuyển đổi mô hình canh tác và phát triển dịch vụ. Khi được kết hợp với việc nâng cao kỹ năng, hướng dẫn kỹ thuật và tiếp cận thị trường, chính sách hỗ trợ vốn có thể phát huy hiệu quả lâu dài hơn, giúp người dân từng bước chủ động tạo việc làm và ổn định sinh kế.

Chung tay nâng cao chất lượng cuộc sống

Không chỉ tập trung nâng cao thu nhập, Kiên Lao còn triển khai các giải pháp giảm nghèo đa chiều thông qua hỗ trợ nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội và tiếp cận thông tin.

Năm 2025, xã Kiên Lao vận động hơn 256,5 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo;” hỗ trợ 13 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 617 triệu đồng.

Dịp Tết Ất Tỵ, địa phương trao 558 suất quà trị giá 279 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,26%. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc xã hỗ trợ quảng bá 5 sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hội Phụ nữ triển khai 20 mô hình tiết kiệm, huy động 609 triệu đồng, hỗ trợ gần 100 lượt phụ nữ nghèo và trẻ em khó khăn. Các đoàn thể tích cực hỗ trợ nhà ở, cải thiện môi trường sống, vận động hội viên phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Mô hình trồng cam Đường Canh của người dân tộc thiểu số tại xã Kiên Lao (Bắc Ninh) góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Xác định giảm nghèo là quá trình lâu dài, xã Kiên Lao tiếp tục chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển mô hình sinh kế theo hướng xanh, an toàn, nâng cao khả năng tiếp cận việc làm và tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách. Từ các mô hình kinh tế hộ gia đình đến chính sách hỗ trợ vốn, đào tạo nghề và bảo đảm an sinh xã hội, Kiên Lao đang từng bước gắn giảm nghèo với nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạn chế tái nghèo và hướng tới mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững./.