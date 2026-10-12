Bắc Ninh kiểm tra dự án nhà ở xã hội có giá bán cao bất thường

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 11291/UBND-KTN về việc chấn chỉnh công tác xây dựng, kinh doanh nhà ở xã hội (NOXH), bảo đảm xác định giá bán đúng quy định, công khai, minh bạch, ngăn ngừa hành vi trục lợi chính sách; đồng thời tăng cường kiểm tra các dự án có giá bán cao bất thường, kịp thời xử lý vi phạm.

Theo UBND TP Bắc Ninh, việc phát triển nhà ở xã hội có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội. Thời gian qua, thành phố đã tích cực chỉ đạo công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển loại hình nhà ở này. Tuy nhiên, qua theo dõi, cơ quan chức năng nhận thấy nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng, kinh doanh nhà ở xã hội, ảnh hưởng đến mục tiêu và ý nghĩa của chính sách.

Các dự án nhà ở xã hội có giá bán cao bất thường tại Bắc Ninh sẽ được kiểm tra, làm rõ căn cứ xác định giá.

Để bảo đảm chính sách nhà ở xã hội được thực hiện đúng quy định, ngăn ngừa tình trạng trục lợi, UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ xác định giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội. Việc xác định giá phải dựa trên các chi phí hợp lý, hợp lệ, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, giá bán nhà ở xã hội phải được xác định trên cơ sở tổng chi phí đầu tư xây dựng thực tế của phần diện tích nhà ở xã hội. Chủ đầu tư không được tính vào giá bán các khoản chi phí không liên quan đến dự án, chi phí không có căn cứ, chi phí phát sinh do lỗi chủ quan hoặc các khoản phân bổ không hợp lý. Những chi phí phát sinh từ hoạt động mua bán, chuyển nhượng, góp vốn, góp cổ phần trong quá trình thực hiện dự án cũng không được đưa vào cơ cấu giá bán trái quy định.

Đối với các dự án có cả diện tích nhà ở xã hội và diện tích thương mại, dịch vụ hoặc các diện tích kinh doanh khác, việc phân bổ chi phí phải bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với quy mô, công năng, diện tích sử dụng, mức độ đầu tư và giá trị thực tế của từng hạng mục. Việc phân bổ chi phí của phần diện tích thương mại, dịch vụ vào giá bán nhà ở xã hội nhằm làm tăng giá bán là không được phép.

Bên cạnh đó, các hợp đồng xây dựng, cung cấp vật tư, thiết bị, tư vấn và giao dịch giữa chủ đầu tư với doanh nghiệp có quan hệ liên kết phải được chứng minh bằng hồ sơ đầy đủ, bao gồm tài liệu lựa chọn nhà thầu, báo giá, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan, bảo đảm tính độc lập, phù hợp của giá giao dịch.

UBND thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện quyết toán, cập nhật và điều chỉnh giá bán nhà ở xã hội theo quy định. Trường hợp chi phí thực tế thấp hơn chi phí tạm tính trong cơ cấu giá bán, chủ đầu tư phải rà soát, điều chỉnh giảm giá bán hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định; không được tiếp tục thu hoặc giữ lại khoản chênh lệch không có căn cứ.

Đối với hành vi nâng khống giá trị vật liệu xây dựng, giá trị xây lắp hoặc các chi phí xây dựng trong cơ cấu hình thành giá bán nhà ở xã hội, văn bản chỉ đạo nhấn mạnh đây là hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của người mua nhà, cần được kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tập trung kiểm tra các dự án có giá bán cao bất thường

UBND thành phố giao Sở Xây dựng lập danh sách các dự án nhà ở xã hội có giá bán cao bất thường, có phản ánh của người dân hoặc có dấu hiệu chưa bảo đảm tính minh bạch trong xác định giá để tổ chức kiểm tra theo thứ tự ưu tiên.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra căn cứ xác định và thông báo giá bán của các dự án; đồng thời khẩn trương kiểm tra những dự án có giá bán cao bất thường. Khi có căn cứ xác định vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy định.

Theo yêu cầu tại văn bản, khi có đề nghị của cơ quan chức năng, chủ đầu tư phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Một nội dung khác được lưu ý là nguy cơ vi phạm liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án, kể cả thông qua chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án khi chưa phát sinh doanh thu. UBND thành phố yêu cầu làm rõ các vấn đề liên quan đến cơ cấu chi phí, bảo đảm việc xác định giá bán nhà ở xã hội tuân thủ quy định pháp luật.

Cùng với công tác kiểm tra, Sở Xây dựng được giao tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố các giải pháp chỉ đạo kịp thời, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội.

Việc tăng cường kiểm soát chi phí đầu tư, minh bạch hóa cơ cấu giá bán và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua nhà, hạn chế tình trạng trục lợi chính sách, bảo đảm nhà ở xã hội đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Ngày 12/10, tại trụ sở Thanh tra thành phố Bắc Ninh, Thanh tra thành phố tổ chức công bố Quyết định số 448/QĐ-TTTP.NV9 về thanh tra việc chấp hành pháp luật tại Dự án Khu nhà ở xã hội Cao Nguyên 3 và Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Nguyên. Theo quyết định, cuộc thanh tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, nghĩa vụ tài chính, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các nội dung khác có liên quan tại hai dự án. Cụ thể, Dự án Khu nhà ở xã hội Cao Nguyên 3 tại phường Từ Sơn do Công ty TNHH Cao Nguyên, nay là Công ty cổ phần Cao Nguyên Bắc Ninh, làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Nguyên do Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành, trước đây là Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng, làm chủ đầu tư. Đối tượng thanh tra gồm các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND phường Từ Sơn; hai doanh nghiệp là chủ đầu tư cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung thanh tra. Thời kỳ thanh tra được xác định từ khi triển khai công trình, dự án đến nay. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này theo quy định.