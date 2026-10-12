Bắc Ninh kiểm tra dự án nhà ở xã hội có giá bán cao bất thường

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, UBND thành phố Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 11291/UBND-KTN về việc chấn chỉnh công tác xây dựng, kinh doanh nhà ở xã hội (NOXH), nhằm bảo đảm giá bán, giá thuê mua và giá thuê được xác định đúng quy định, công khai, minh bạch.

Động thái này tập trung vào việc kiểm soát các khoản chi phí cấu thành giá nhà ở xã hội, đặc biệt tại những dự án có giá bán cao bất thường hoặc có phản ánh của người dân về tính minh bạch trong xác định giá.

Giá nhà ở xã hội được tính từ những khoản chi phí nào?

Theo yêu cầu của UBND thành phố Bắc Ninh, chủ đầu tư phải xác định giá bán, giá thuê mua và giá thuê nhà ở xã hội trên cơ sở các chi phí hợp lý, hợp lệ, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ xác định giá.

Giá bán phải được tính toán dựa trên tổng chi phí đầu tư xây dựng thực tế của phần diện tích nhà ở xã hội. Chủ đầu tư không được đưa vào giá bán những khoản chi phí không liên quan đến dự án, không có căn cứ, phát sinh do lỗi chủ quan hoặc được phân bổ không hợp lý.

Đáng chú ý, chi phí của phần diện tích thương mại, dịch vụ hoặc diện tích kinh doanh khác không được phân bổ vào giá bán nhà ở xã hội nhằm làm tăng giá nhà.

Việc phân bổ chi phí giữa diện tích nhà ở xã hội và các phần diện tích khác phải phù hợp với quy mô, công năng, diện tích sử dụng, mức độ đầu tư và giá trị thực tế của từng hạng mục.

Đối với các hợp đồng xây dựng, cung cấp vật tư, thiết bị, tư vấn và giao dịch với doanh nghiệp có quan hệ liên kết, chủ đầu tư phải cung cấp đầy đủ hồ sơ lựa chọn nhà thầu, báo giá, nghiệm thu, thanh toán, hóa đơn, chứng từ và tài liệu chứng minh tính độc lập, phù hợp của giá giao dịch.

Những quy định này nhằm kiểm soát các khoản chi phí được đưa vào giá nhà ở xã hội, hạn chế tình trạng nâng khống chi phí xây dựng hoặc tính những khoản không có căn cứ vào giá bán.

Bộ Xây dựng thông tin về việc Bắc Ninh tăng cường kiểm tra giá bán nhà ở xã hội, làm rõ các khoản chi phí và xử lý trường hợp xác định giá không đúng quy định. (Ảnh minh họa)

Trường hợp nào chủ đầu tư phải điều chỉnh giảm giá bán?

Một nội dung đáng chú ý là trách nhiệm quyết toán, cập nhật và điều chỉnh giá bán nhà ở xã hội của chủ đầu tư.

Theo công văn, nếu chi phí thực tế thấp hơn chi phí tạm tính trong cơ cấu giá bán, chủ đầu tư phải rà soát, điều chỉnh giảm giá bán hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định. Chủ đầu tư không được tiếp tục thu hoặc giữ lại khoản chênh lệch không có căn cứ.

Các hành vi nâng khống giá vật liệu xây dựng, giá trị xây lắp và chi phí xây dựng trong cơ cấu giá bán nhà ở xã hội sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, yêu cầu này không đồng nghĩa tất cả dự án nhà ở xã hội đều phải giảm giá. Việc điều chỉnh phụ thuộc vào kết quả xác định chi phí thực tế và các quy định áp dụng đối với từng trường hợp.

Dự án có giá bán cao bất thường sẽ được kiểm tra

UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Xây dựng lập danh sách các dự án nhà ở xã hội có giá bán cao bất thường, có phản ánh của người dân hoặc có dấu hiệu chưa bảo đảm minh bạch trong xác định giá để tổ chức kiểm tra theo thứ tự ưu tiên.

Trước mắt, cơ quan chức năng tập trung kiểm tra căn cứ xác định giá bán tại những dự án có giá cao bất thường. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, vụ việc sẽ được chuyển cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Công văn cũng đề cập nguy cơ vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án, thu lợi thông qua chuyển nhượng cổ phần hoặc chuyển nhượng dự án khi chưa phát sinh doanh thu.

Sở Xây dựng được giao tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm chính sách được thực hiện đúng mục tiêu, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mua nhà.