Bắc Ninh: Kiểm soát tệ nạn ma túy, quản lý chặt sau cai nghiện tại phường Từ Sơn

Chiều 28/9, Tổ số 1 thuộc Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh tiến hành giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại phường Từ Sơn. Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng chủ trì buổi giám sát.

Phường Từ Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 4 phường: Đình Bảng, Đông Ngàn, Tân Hồng và Phù Chẩn, có diện tích tự nhiên khoảng 20,32 km², dân số trên 55.600 người. Địa bàn có mạng lưới giao thông thuận tiện, kinh tế thương mại, dịch vụ, công nghiệp phát triển sôi động. Sự phát triển nhanh của đô thị cùng biến động dân cư đặt ra không ít áp lực, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trên địa bàn phường có 19 người nghiện ma túy (đều là nam giới) thuộc diện quản lý và nghi nghiện. Qua rà soát, không phát hiện trường hợp nhiễm HIV và chưa ghi nhận trường hợp tái nghiện. Tình hình tệ nạn ma túy cơ bản được kiểm soát; địa bàn không xuất hiện các tụ điểm, điểm nóng phức tạp, công khai.

Công an phường đã lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân đưa 11 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, bảo đảm đúng thủ tục, trình tự pháp luật; không có hồ sơ quá hạn, sai sót hay trường hợp trốn tránh thi hành quyết định. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được triển khai đa dạng qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, các buổi ngoại khóa học đường và trực tiếp tại khu dân cư, thu hút hàng nghìn lượt người theo dõi.

Địa bàn phường luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp do dân cư đông, biến động, có người từ địa phương khác đến sinh sống, làm việc; một số đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy có thời điểm thiếu hợp tác. Cán bộ cấp xã kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên thời gian nghiên cứu chuyên sâu các văn bản đôi khi còn hạn chế; công tác quản lý có thời điểm chưa đạt kết quả cao…

Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Từ Sơn giải trình làm rõ một số nội dung.

UBND phường Từ Sơn kiến nghị với Thường trực HĐND, UBND thành phố và các cơ quan cấp trên tăng cường hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp thực hiện chính sách tại cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và quản lý kinh phí hỗ trợ nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý. Quan tâm, phối hợp trong công tác tiếp nhận đối tượng cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc, hỗ trợ công tác hoàn thành cai nghiện khi chấp hành xong việc cai nghiện tại cơ sở…

Kết luận giám sát, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng đề nghị UBND phường khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình, nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn mới ban hành.

Trong đó, cần phân định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền của UBND phường, lực lượng công an cơ sở, các tổ chức đoàn thể, cá nhân phụ trách và gia đình các đối tượng. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động cân đối, bố trí nhân lực và kinh phí phù hợp phục vụ nhiệm vụ. Quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ đối với những người trực tiếp được phân công cảm hóa, giúp đỡ người cai nghiện tại cộng đồng dân cư.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng khảo sát thực tế tại Cơ sở điều trị Methadone, Trạm Y tế phường Từ Sơn.

Đồng chí cũng yêu cầu phường Từ Sơn tiếp tục quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện, đặc biệt quan tâm đối tượng cai nghiện bắt buộc; hoàn chỉnh hồ sơ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; duy trì hiệu quả việc tiếp nhận đăng ký, tư vấn cai nghiện tự nguyện.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; chủ động đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và nguy cơ tái nghiện. Thắt chặt quan hệ phối hợp giữa Công an, cán bộ y tế, đoàn thể và gia đình đối tượng. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, tổ dân phố trực tiếp tham gia hỗ trợ người sau cai nghiện.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng cũng đề nghị UBND phường nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp; tổng hợp đầy đủ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện báo cáo gửi Tổ giám sát tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.