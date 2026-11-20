Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Bước vào mùa hanh khô, nguy cơ cháy rừng luôn thường trực tại các địa phương có diện tích rừng lớn. Đặc biệt, ở những khu vực địa hình phức tạp, nhiều thực bì khô, chỉ một đốm lửa bất cẩn cũng có thể gây cháy lan trên diện rộng. Mới đây, gần 20 thành viên Tổ bảo vệ rừng cộng đồng thôn Đá Bờ, xã Tuấn Đạo tổ chức phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa. Sau một ngày lao động, khoảng 2 km đường băng dọc tuyến rừng Tăng Sáo, giáp xã Đèo Gia được phát dọn, góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Yên Tử thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ông Trần Văn Hanh, Trưởng thôn Đá Bờ cho biết, thôn nhận quản lý 218 ha rừng cộng đồng và 846 ha rừng phòng hộ. Diện tích rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực xa khu dân cư nên công tác phòng cháy luôn được chú trọng. Hằng năm, trước mùa khô, thôn huy động các thành viên tổ bảo vệ rừng phát dọn đường băng cản lửa, kiểm tra những khu vực có nhiều thực bì khô. Khi cấp dự báo cháy rừng tăng cao, tổ tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân thận trọng khi sử dụng lửa trong rừng và ven rừng.

Không riêng xã Tuấn Đạo, tại các địa phương có diện tích rừng lớn, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai từ cơ sở. Căn cứ cấp dự báo cháy rừng, lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương thông báo đến các thôn, chủ rừng để tăng cường tuần tra, kiểm soát nguồn lửa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó.

Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Chũ - Lục Ngạn phụ trách công tác quản lý, bảo vệ rừng tại 10 xã, phường gồm: Sa Lý, Tân Sơn, Sơn Hải, Kiên Lao, Biển Động, Biên Sơn, Đèo Gia, Lục Ngạn, Chũ và Phượng Sơn. Đây là địa bàn có diện tích rừng lớn, nhiều khu vực địa hình chia cắt, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường khi xảy ra cháy.

Đồng chí Phạm Văn Cường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Chũ - Lục Ngạn cho biết: "Mùa khô 2025 - 2026, địa bàn đơn vị phụ trách không xảy ra cháy rừng. Chuẩn bị cho mùa khô 2026 - 2027, đơn vị tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp với các chủ rừng triển khai các biện pháp cảnh báo phòng ngừa; kiện toàn lực lượng tổ, đội xung kích; thi công làm mới, tu bổ một số tuyến đường băng trắng cản lửa, hạ cấp thực bì rừng trồng. Các địa phương tiếp tục rà soát, tăng cường phương án tại những khu vực có nguy cơ cháy cao. Đơn cử, xã Đèo Gia đã kiện toàn 12 tổ xung kích tại 12 thôn với 120 thành viên, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có tình huống xảy ra".

Nâng cao năng lực ứng phó

Theo Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Bắc Ninh hiện có hơn 167,6 nghìn ha rừng và diện tích đã trồng cây rừng, tỷ lệ che phủ đạt 31,16%. Trong đó, rừng tự nhiên hơn 54,2 nghìn ha, rừng trồng đã thành rừng hơn 92,5 nghìn ha và rừng trồng chưa thành rừng hơn 20,7 nghìn ha. Đáng chú ý, hơn 70% diện tích rừng trên địa bàn thuộc các loại rừng có nguy cơ cháy cao, tập trung tại 45 xã trọng điểm. Vào mùa khô, lượng thực bì tích tụ lớn, cùng với hoạt động sản xuất, sử dụng lửa trong và ven rừng làm gia tăng nguy cơ cháy, nhất là những ngày nắng hanh, gió mạnh.

Năm 2026, toàn thành phố huy động hơn 17,2 tỷ đồng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Từ nguồn kinh phí này, các đơn vị làm mới hơn 5,1 km đường băng trắng cản lửa, tu bổ hơn 19,2 km đường băng; hạ cấp thực bì trên 239 ha, tiêu giảm vật liệu cháy trên 9.520 ha. Đồng thời, duy tu, sửa chữa 203 biển tin, biển báo, bảng nội quy và 2 bể chứa nước phục vụ chữa cháy rừng.

Mùa khô 2025 - 2026, toàn thành phố xảy ra 4 vụ cháy rừng với tổng diện tích 4,05 ha, giảm 43 vụ (91,5%) và giảm 278,25 ha diện tích bị cháy (98,6%) so với cùng kỳ năm trước. Các vụ cháy đều được phát hiện, huy động lực lượng xử lý kịp thời, không gây thiệt hại về người. Mặc dù số vụ và diện tích rừng bị cháy giảm mạnh, nguy cơ cháy vẫn tiềm ẩn, nhất là tại các khu vực rừng trồng có lớp thực bì dày. Năm 2026, thành phố tiếp tục quan tâm dành nguồn lực cho công tác bảo vệ, phòng ngừa giặc lửa bén rừng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm thành phố mới đây cho thấy, việc xây dựng phương án, tổ chức thực tập chữa cháy ở một số nơi chưa thường xuyên; trang thiết bị còn thiếu, chưa đồng bộ. Khả năng phối hợp, chỉ huy và huy động lực lượng trong một số tình huống còn hạn chế.

Mùa khô 2026 - 2027 đã bắt đầu. Gần đây, tại tổ dân phố Phấn Sơn, phường Tiền Phong đã xảy ra một vụ cháy lan với diện tích 2 ha rừng. Thời điểm xảy ra trong buổi chiều và tối, địa hình đồi núi dốc, rất khó khăn cho công tác xử lý. Điều này cũng đặt ra yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan cần khẩn trương khắc phục những hạn chế, quyết tâm bảo vệ diện tích rừng trước nguy cơ cháy.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố cho biết, tại những khu vực rừng xa khu dân cư, địa hình phức tạp, giao thông khó khăn, lực lượng tại chỗ có vai trò quan trọng trong phát hiện và xử lý cháy rừng ngay từ khi mới phát sinh. Vì vậy, các địa phương, chủ rừng cần kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và ven rừng, tăng cường tuần tra tại khu vực có nguy cơ cháy cao, duy trì trực 24/24 giờ trong thời kỳ cao điểm. Khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên, phải chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng, nhất là tại những khu vực xa trung tâm, khó tiếp cận, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các đám cháy, hạn chế thiệt hại về tài nguyên rừng và chi phí chữa cháy.