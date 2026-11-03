Bắc Ninh: Kiểm soát chặt chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe

Đào tạo thực chất, chú trọng kỹ năng

Tại Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bắc Ninh, phường Đa Mai, chất lượng đào tạo được gắn với trách nhiệm của từng bộ phận, giáo viên. Năm 2025, trường đào tạo 2.085 học viên lái xe ô tô; 10 tháng năm nay, con số này đạt 2.402 học viên, tỷ lệ tốt nghiệp 90%.

Học viên học lái xe tại Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bắc Ninh.

Ông Phạm Văn Bích, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chương trình đào tạo được tổ chức theo từng bước, từ làm quen phương tiện, luyện tập sa hình đến thực hành trên đường. Học viên chỉ được chuyển sang nội dung tiếp theo khi nắm vững kỹ năng cơ bản; những trường hợp còn hạn chế được hướng dẫn, luyện tập bổ sung. Bên cạnh kỹ thuật điều khiển phương tiện, học viên được rèn kỹ năng chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn, chuyển hướng, chuyển làn và xử lý tình huống giao thông. Trường bố trí giáo viên, xe tập lái, lịch học và tuyến đường phù hợp; kiểm tra tình trạng phương tiện trước mỗi ca học”.

Công tác quản lý của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bắc Ninh được tăng cường thông qua dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường thực hành, đối chiếu thông tin trên hệ thống với kế hoạch đào tạo. Ngày 15/10/2026, trường tổ chức phổ biến quy định về trật tự, an toàn giao thông cho giáo viên, đồng thời bổ sung nội dung nhận diện nguy cơ, dự báo và xử lý tình huống mất an toàn.

Tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà, phường Tam Sơn, công tác bảo dưỡng xe tập lái, chỉnh trang sân bãi và kiểm soát thời gian thực hành được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đào tạo hơn 28,1 nghìn học viên, tỷ lệ tốt nghiệp đạt hơn 98,2%. Theo Sở Xây dựng, toàn thành phố hiện có 14 cơ sở đào tạo lái xe ô tô được cấp phép. 10 tháng năm nay, các cơ sở đã đào tạo hơn 88,3 nghìn lượt học viên.

Sát hạch nghiêm túc, khách quan

Nếu đào tạo là quá trình hình thành kiến thức và kỹ năng thì sát hạch là khâu đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của người học trước khi được cấp giấy phép lái xe. Vì vậy, kết quả thi bảo đảm công bằng cho thí sinh và sàng lọc những trường hợp chưa đủ khả năng điều khiển phương tiện an toàn. Hiện nay, Công an thành phố giao Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức sát hạch lái xe tại 8 đơn vị đủ điều kiện trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 202 kỳ sát hạch lái xe ô tô với hơn 122 nghìn lượt thí sinh dự thi, trong đó gần 55,6 nghìn lượt đạt, tương đương hơn 45,5%.

"Công tác quản lý nhà nước được tăng cường theo hướng kiểm tra điều kiện hoạt động, chương trình đào tạo và việc chấp hành quy định về an toàn. Trước nguy cơ mất an toàn trong quá trình thực hành, Sở đã ban hành công văn yêu cầu các cơ sở rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động đào tạo, bố trí giáo viên đủ điều kiện; kiểm soát lịch thực hành, lựa chọn tuyến đường phù hợp, tránh tập trung quá nhiều xe tại khu vực đông phương tiện" - Ông Ngô Đức Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Tỷ lệ thí sinh đạt yêu cầu trong các kỳ sát hạch chưa đến 50% cho thấy yêu cầu của kỳ sát hạch đặt ra đối với người dự thi là cụ thể và không phải ai cũng đáp ứng được. Vì vậy, người học cần chuẩn bị đầy đủ kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành và khả năng xử lý tình huống để đáp ứng các tiêu chuẩn trước khi được cấp giấy phép lái xe. Để tăng cường kỷ cương trong sát hạch, Công an thành phố triển khai các kế hoạch chuyên đề về nâng cao chất lượng sát hạch, cấp giấy phép lái xe và tập huấn nghiệp vụ quản lý, vận hành hệ thống thông tin. Đáng chú ý, 100% cán bộ thuộc Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy trình công tác, không can thiệp trái quy định vào kết quả thi.

Trung tá Dương Kim Giang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị kết hợp giám sát trực tiếp với rà soát dữ liệu hình ảnh, âm thanh để xác minh kết quả, phát hiện dấu hiệu bất thường và xử lý vi phạm nếu có. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ, xử lý kết quả cũng được đẩy mạnh.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo rà soát tiến độ hoàn thành khóa học, chủ động bố trí lịch thi, hạn chế tình trạng tập trung đông thí sinh vào cuối năm. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm, đơn vị dự kiến tổ chức thêm 50 kỳ sát hạch cho khoảng 500 thí sinh/kỳ. Việc bố trí hợp lý lịch sát hạch gắn với kiểm soát chặt quá trình đào tạo và đánh giá đúng năng lực người dự thi, góp phần bảo đảm người được cấp giấy phép lái xe có đủ kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.