Bắc Ninh: Khu đô thị phía Tây Chũ giảm diện tích đất ở sau điều chỉnh quy hoạch

Bắc Ninh thu hẹp gần 39 ha quy hoạch khu đô thị phía Tây Chũ. (Ảnh minh họa)

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1270/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang trước đây, nay thuộc phường Chũ và phường Phượng Sơn, TP Bắc Ninh.

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 20,05 ha, giảm 38,96 ha so với phương án trước điều chỉnh. Phía Bắc khu vực giáp đất sản xuất phường Chũ; phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu dọc Quốc lộ 31; phía Đông giáp phường Chũ và phía Tây giáp đất sản xuất phường Phượng Sơn.

Việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Chũ và Quy hoạch phân khu số 2 đã được phê duyệt, đồng thời sắp xếp lại không gian đô thị, cơ cấu sử dụng đất và hệ thống hạ tầng. Phương án cũng đặt mục tiêu giảm tác động đến khu dân cư hiện trạng, hạn chế diện tích phải bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sau điều chỉnh, diện tích đất ở giảm từ khoảng 24,97 ha xuống còn 5,09 ha, chiếm 25,4% diện tích toàn khu. Trong đó, đất ở thấp tầng khoảng 3,62 ha; đất hỗn hợp, ở cao tầng khoảng 1,47 ha. Các dãy nhà liền kề dự kiến cao 3–5 tầng; công trình tại khu đất hỗn hợp cao tối đa 9 tầng, được xem xét bố trí tối đa một tầng hầm.

Quy hoạch dành khoảng 1,77 ha cho đất công cộng, dịch vụ, gồm 0,49 ha đất thương mại, dịch vụ; 1,03 ha đất trường học và 0,25 ha đất nhà văn hóa. Đất cây xanh, vườn hoa và mặt nước khoảng 2,52 ha; đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật khoảng 10,68 ha.

Hệ thống đường nội bộ kết nối với mạng lưới giao thông khu vực, có hai khu bãi đỗ xe tĩnh. Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường từ 14 m đến 38 m.

Về hạ tầng kỹ thuật, phương án xác định hệ thống cấp nước, thoát nước mưa và nước thải riêng biệt, cấp điện, viễn thông và xử lý chất thải. Nước thải sau thu gom được đưa về hệ thống và trạm xử lý tập trung.

Theo trình tự đầu tư, thành phố ưu tiên phát triển hạ tầng khung, các tuyến giao thông chính và công trình hạ tầng đầu mối. Các công trình hạ tầng xã hội, thương mại, dịch vụ, tiện ích đô thị và nhà ở sẽ được triển khai theo từng giai đoạn.