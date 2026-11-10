Bắc Ninh: Khống chế đám cháy tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C

Thông tin từ Công an thành phố Bắc Ninh, vụ cháy xảy ra vào 16 giờ 48 phút ngày 10/11. Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo xảy ra cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ETS Vina, ở Khu công nghiệp Yên Phong II-C, phường Yên Phong.

Hiện trường vụ cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ETS Vina. (Ảnh: Công an thành phố)

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Yên Phong với 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đồng thời, huy động thêm 10 xe chữa cháy và lực lượng, phương tiện của các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Từ Sơn, Nam Sơn - Hạp Lĩnh, Tiên Sơn, Đại Phúc, Hiệp Hòa. 2 xe chữa cháy của Công ty Samsung Display và Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics cũng được huy động tham gia phối hợp xử lý sự cố.

Đông đảo lực lượng chữa cháy được huy động xử lý đám cháy. (Ảnh: Công an thành phố)

Đám cháy được đánh giá có khả năng xuất phát tại khu vực mái xốp tầng 2 của công ty, khói cùng khí độc tỏa ra nhiều gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy. Song nhờ sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Các lực lượng tiếp tục triển khai phương án dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn ngừa nguy cơ cháy lan và xử lý các khu vực còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy trở lại.

Nhiều khói khí độc thoát ra từ đám cháy gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Theo thông tin công bố, Công ty trách nhiệm hữu hạn ETS Vina là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa và linh kiện điện tử, đặt nhà máy tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, thống kê.