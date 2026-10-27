Bắc Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 13/10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố) phối hợp với Công an phường Lương Tài kiểm tra nhà của Nguyễn Khắc Tuấn (sinh năm 1990) ở tổ dân phố Tân Phượng. Trên tầng 3 ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện 5 người có biểu hiện nghi vấn gồm: Nguyễn Tuấn Vượng (sinh năm 1997), trú tại thôn Cẩm Sơn 3, xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An); Nguyễn Tiến Anh (sinh năm 1998), trú tại thôn Phụng Công, xã Quỳnh Phụ (tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Công Minh (sinh năm 1995) ở tổ dân phố Hòa Long; Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1991) ở tổ dân phố Kim Đào và Phạm Hữu Sỹ (sinh năm 1989) ở tổ dân phố Phá Lãng, đều ở phường Lương Tài.

Các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một túi nilon chứa tinh thể màu trắng, bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm chai nhựa gắn cóng thủy tinh, ống hút, bật lửa. Trên bàn còn có hai túi nilon nhỏ chứa các viên nén màu hồng nghi là ma túy dạng thuốc lắc. Nguyễn Tiến Anh khai nhận, số viên nén này là ma túy mua về để sử dụng. Trong ví của Phạm Hữu Sỹ có một gói chất bột màu trắng là ma túy ketamine.

Mở rộng điều tra, Nguyễn Khắc Tuấn đến đầu thú về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời giao nộp một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận: Tuấn chuẩn bị ma túy, dụng cụ và địa điểm cho Sỹ sử dụng; Tiến Anh chuẩn bị dụng cụ để cả nhóm cùng sử dụng; Vượng chuẩn bị ma túy cho những người còn lại.

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Khắc Tuấn, Nguyễn Tuấn Vượng và Nguyễn Công Minh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Tiến Anh, Phạm Hữu Sỹ cùng bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.