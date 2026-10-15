Bắc Ninh: Khởi tố “Ngọc Rambo” cùng 5 đồng phạm về hành vi đánh bạc

Các đối tượng bị khởi tố cùng Lê Thanh Ngọc có 4 đối tượng quê ở phường Lục Nam gồm: Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Hương (sinh năm 1977), Nguyễn Công Hải (sinh năm 1994), Lài Thành Viên (sinh năm 1993) và Phạm Thanh Đức (sinh năm 1986), quê xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình. Cả 5 đối tượng đều trú tại phường Bình Hưng Hòa (Thành phố Hồ Chí Minh).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Ninh.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong tháng 9/2026, Lê Thanh Ngọc cùng 5 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền liên quan gần 200 triệu đồng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 8 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

“Ngọc Rambo” từng được biết đến qua các video đăng tải trên nền tảng YouTube với nội dung có lời lẽ thô tục, khuynh hướng bạo lực. Từ năm 2018, Ngọc bắt đầu xây dựng kênh YouTube, đăng tải các video xoay quanh cuộc sống cá nhân, hoạt động đòi nợ và giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Ngọc có 1 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và 2 tiền sự liên quan đến các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội và đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.