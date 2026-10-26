Bắc Ninh: Khởi tố một luật sư, giám đốc công ty luật về tội lừa đảo

Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Dương Văn Quang để tạm giam được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Đối tượng Dương Văn Quang tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình tư vấn, hỗ trợ một khách hàng giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, Quang lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua nhà, đất để nhiều lần nhận tiền của khách hàng này.

Sau khi nhận tiền, Quang sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Bước đầu, cơ quan công an xác định, đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại 5,25 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, cơ quan điều tra khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa luật sư, ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý để tạo lòng tin, sau đó đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng giao tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và xác định thêm người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị những người đã ký hợp đồng, giao tiền cho Dương Văn Quang hoặc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn An Tâm Phúc, nhận thấy có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, cùng các cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan khẩn trương liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Luân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh, số điện thoại: 0963898113.

Khi sử dụng dịch vụ pháp lý, người dân cần kiểm tra thông tin về tổ chức hành nghề luật sư và người trực tiếp thực hiện dịch vụ; đọc kỹ hợp đồng, nhất là phạm vi công việc, mức phí và điều kiện thanh toán; yêu cầu chứng từ, lưu giữ đầy đủ tài liệu giao dịch.

Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời hứa “bao kết quả”, cam kết có quan hệ để tác động đến việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu chuyển thêm tiền không có căn cứ rõ ràng.

Việc có hợp đồng, giấy nhận tiền hoặc cam kết hoàn trả không đồng nghĩa với việc giao dịch an toàn. Người dân cần kiểm tra tính xác thực của thông tin và mục đích sử dụng tiền trước khi giao dịch.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần trình báo cơ quan công an, đồng thời bảo quản hợp đồng, chứng từ chuyển tiền, tin nhắn và các tài liệu liên quan để phục vụ xác minh, điều tra.

Cơ quan điều tra đề nghị người dân chia sẻ thông tin này để những người có liên quan biết, kịp thời trình báo, phối hợp giải quyết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.