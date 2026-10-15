Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Ngày 15/10, thông tin từ Công an TP Bắc Ninh cho biết, quá trình điều tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định vào khoảng tháng 9/2026, Lê Thanh Ngọc (sinh năm 1989, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh) đã cấu kết cùng nhiều đối tượng hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 200 triệu đồng.

Danh sách các đối tượng bị khởi tố cùng vụ án bao gồm: Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1993, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh); Nguyễn Văn Hương (sinh năm 1977, quê quán phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh; trú tại phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh);

Nguyễn Công Hải (sinh năm 1994, quê quán phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh; trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh); Lài Thành Viên (sinh năm 1993, quê quán phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh); Phạm Thanh Đức (sinh năm 1986, quê quán xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình; trú tại phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đối tượng Lê Thanh Ngọc biệt danh "Ngọc Rambo". Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Quá trình khám xét và điều tra, lực lượng công an đã tiến hành thu giữ tang vật gồm: 8 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay (laptop) cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm pháp.

Đáng chú ý, Lê Thanh Ngọc (thường được biết đến trên không gian mạng với biệt danh “Ngọc Rambo”) là một đối tượng "giang hồ mạng" từng có quá khứ bất hảo, cộm cán với 1 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và 2 tiền sự về các hành vi vi phạm pháp luật gồm: “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội, đánh bạc”.

Các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh đưa ra khuyến cáo toàn thể Nhân dân, tuyệt đối không lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật dưới mọi hình thức.

Không đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán các thông tin sai sự thật, tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong dư luận xã hội. Không lan truyền các nội dung độc hại, kích động bạo lực hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc trên không gian mạng sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật.