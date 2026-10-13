Bắc Ninh khởi tố đối tượng liên quan vụ thu giữ 40 kg vảy tê tê, truy tìm người bán

Công an thành phố Bắc Ninh đang truy tìm đối tượng Hoàng Nghĩa Nhân để tiếp tục điều tra vụ án hình sự liên quan đến hành vi mua bán 40 kg vảy tê tê.

Trước đó, ngày 25/6, tại tổ dân phố số 9, phường Võ Cường, Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Ninh phát hiện Đỗ Văn Cường (sinh năm 1978) đăng ký thường trú ở thôn 9, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội; hiện ở phường Đồng Nguyên, thành phố Bắc Ninh đang bê 2 thùng xốp chứa 40 kg vảy tê tê lên xe mô tô.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Cường khai nhận đã mua toàn bộ số vảy tê tê trên của Hoàng Nghĩa Nhân (sinh năm 1983) ở thôn Vân Nội, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, tháng 9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Cường về hành vi “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Đồng thời ra quyết định truy tìm đối tượng Hoàng Nghĩa Nhân để phục vụ yêu cầu điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.