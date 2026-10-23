Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng đập phá 3 ô tô ở phường Lục Nam

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Toàn về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Đối tượng Phạm Văn Toàn tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16/10, Công an phường Lục Nam tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông đập phá kính ô tô tại khu dân cư làn 2, tổ dân phố Bình Minh. Ngay sau đó, lực lượng công an tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh xác định, sau khi uống rượu và xảy ra mâu thuẫn với bạn, Toàn đã đập phá kính 3 ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Destinator Ultimate, MG ZS và Hyundai SantaFe. Tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 25 triệu đồng.

Khi bị bắt giữ, Toàn tỏ ra hối hận về hành vi bộc phát của mình. Từ sự nóng giận nhất thời, đối tượng đã gây thiệt hại tài sản của người khác và phải đối mặt với trách nhiệm trước pháp luật. Vụ việc là lời cảnh báo về những hậu quả khó lường khi không kiểm soát được cảm xúc, hành vi sau khi sử dụng rượu, bia.