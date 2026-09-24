Bắc Ninh: Khởi tố chủ 2 spa lừa dối khách hàng ở phường Kinh Bắc và Võ Cường

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1986), hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Ngô 2, phường Long Biên, thành phố Hà Nội là chủ của hai cơ sở spa trên.

Trong quá trình kinh doanh dịch vụ làm đẹp, thẩm mĩ tại hai cơ sở, Nguyễn Thị Linh đã chỉ đạo nhân viên thực hiện quảng cáo, tư vấn không đúng sự thật về một số dịch vụ như giảm béo, chăm sóc da... Các dịch vụ được giới thiệu dưới dạng những gói dịch vụ, liệu trình “chuyên sâu”, “nâng cấp”, “cao cấp” có hiệu quả cao và giá trị các gói tương đối lớn.

Các đối tượng tổ chức hoạt động quảng cáo, tư vấn cho khách hàng đến các cơ sở spa nhằm tạo lòng tin để họ mua các gói dịch vụ, liệu trình. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định có nhiều khách hàng chi tiền mua các gói dịch vụ, liệu trình nói trên và bị chiếm đoạt số tiền đã thanh toán.

Để bảo đảm việc điều tra, xác minh vụ án được tiến hành khách quan, toàn diện, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người bị lừa dối, chiếm đoạt tiền khi mua các gói dịch vụ, liệu trình tại hai cơ sở spa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị những người đã mua các gói dịch vụ, liệu trình được giới thiệu là “chuyên sâu”, “nâng cấp”, “cao cấp” tại 2 cơ sở spa trên liên hệ với cơ quan điều tra để trình báo. Điện thoại liên hệ của cơ quan điều tra: Điều tra viên Phạm Văn Tuân, điện thoại 0978.294.392 hoặc đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, điện thoại 0975.021.338.

Công an thành phố đề nghị người dân nếu phát hiện dấu hiệu quảng cáo, tư vấn không đúng sự thật, có dấu hiệu lừa dối khách hàng hoặc các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ làm đẹp cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định. Người dân không nên chuyển tiền hoặc mua thêm các gói dịch vụ, liệu trình khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin, đồng thời lưu giữ các tài liệu, chứng từ liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi cần thiết.