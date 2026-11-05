Bắc Ninh: Khởi tố 2 bị can trong vụ án trốn thuế hàng trăm triệu đồng

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tống đạt các quyết định khởi tố bị can lập hồ sơ khống trốn thuế.

Hai bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1980), trú tại tổ dân phố Xương Giang, phường Bắc Giang và Ngô Thị Lưu (sinh năm 1992), trú tại thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh (cùng thuộc tỉnh Bắc Ninh).

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ tháng 8/2023, Nguyễn Đức Thắng thuê Ngô Thị Lưu đứng tên pháp lý, giữ chức Giám đốc Công ty TNHH 163, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Trong giai đoạn 2023–2025, Thắng chỉ đạo Lưu nâng khống chi phí của doanh nghiệp nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Cụ thể, Lưu sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch để hạch toán các khoản chi phí không có thật, gồm tiền lương của người lao động và chi phí thuê xe. Những khoản chi này được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, qua đó làm giảm số thuế phải nộp trong các năm 2023, 2024 và 2025, gây thất thu ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng. Đối với Ngô Thị Lưu, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cả hai bị can bị điều tra về tội “Trốn thuế”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.