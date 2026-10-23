Bắc Ninh: Khơi thông nguồn lực từ đội ngũ đảng viên phát triển kinh tế

Khơi thông nguồn lực

Doanh nhân là đảng viên đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Với hơn 56 nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã cùng hơn 200 nghìn hộ sản xuất, kinh doanh, thành phố Bắc Ninh có nguồn lực kinh tế tư nhân đáng kể. Trong quá trình phát triển, việc khuyến khích đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh không chỉ góp phần phát huy tiềm năng của mỗi cá nhân mà còn tạo thêm nguồn lực cho cộng đồng.

Đại diện cấp ủy, lãnh đạo Công ty cổ phần may Vin - PT Deahan Global gặp gỡ, động viên người lao động. Ảnh: Quốc Trường.

Tuy nhiên hiện nay, một bộ phận đảng viên còn dè dặt trước quyết định đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh; băn khoăn về việc góp vốn, đứng tên, quản lý, điều hành doanh nghiệp hoặc trách nhiệm có thể phát sinh trong quá trình kiểm tra, giám sát. Bên cạnh những hạn chế về vốn, năng lực quản trị và kinh nghiệm thị trường, tâm lý e ngại cũng làm giảm tính chủ động, sáng tạo khiến nguồn lực trong đội ngũ đảng viên chưa được phát huy đầy đủ.

Theo ông Nguyễn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh thì sự dè dặt của một bộ phận doanh nhân là đảng viên cần được nhìn nhận từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Những điểm chưa rõ trong cơ chế, chính sách hoặc cách hiểu, vận dụng quy định có thể khiến người tham gia kinh doanh lo ngại. Vì vậy, cần làm rõ ranh giới giữa rủi ro khách quan trong hoạt động kinh doanh hợp pháp với hành vi cố ý vi phạm, trục lợi, đồng thời hướng dẫn cụ thể để đảng viên yên tâm. Chủ động đầu tư, kinh doanh không đồng nghĩa với việc được phép lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tạo lợi thế bất chính, sử dụng nguồn lực công vì lợi ích riêng hoặc né tránh trách nhiệm khi có vi phạm. Ngược lại, sự minh bạch, liêm chính và ý thức thượng tôn pháp luật phải trở thành nền tảng để đảng viên khẳng định uy tín trong hoạt động kinh tế.

Mạnh dạn đầu tư

Anh Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nam Hương (tổ dân phố Quang Trung, phường Hiệp Hòa) lựa chọn sản xuất, kinh doanh mặt hàng cơ khí (cửa kính, cửa cuốn, cửa nhôm hệ). Kết nạp Đảng năm 2006, anh từng nhiều năm đảm nhiệm cương vị Tổ trưởng tổ dân phố. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, năm 2016, anh thành lập doanh nghiệp.

Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nam Hương (phường Hiệp Hòa) vận hành dây chuyền sản xuất.

Anh cho biết: “Tôi quyết định thành lập doanh nghiệp để chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh, từng bước mở rộng quy mô và tìm kiếm cơ hội phát triển. Theo tôi, làm kinh tế phải dựa vào năng lực của bản thân, tuân thủ quy định của pháp luật, giữ chữ tín với khách hàng và bảo đảm quyền lợi người lao động. Chủ trương khuyến khích đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh là động lực để chúng tôi tiếp tục phát huy khả năng, làm giàu bằng chính sức lao động của mình. Minh chứng cho định hướng đó, Công ty đang chuẩn bị khai trương văn phòng và xưởng mới tại Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái (FECON IP Hiệp Hòa), đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình mở rộng sản xuất, kinh doanh”.

Tinh thần của Quy định số 224-QĐ/TW còn góp phần thúc đẩy các mô hình sản xuất phát triển, gắn lợi ích của người đầu tư với sinh kế của cộng đồng. Hợp tác xã Suối Ba Tia Tây Yên Tử (trụ sở tại khu Đồng Thông, xã Tây Yên Tử) lựa chọn hướng phát triển dựa trên lợi thế nông nghiệp, dược liệu bản địa và cảnh quan thiên nhiên. Đặc biệt, nguồn nước suối tự nhiên cùng không gian núi rừng tạo điều kiện để hợp tác xã từng bước kết hợp sản xuất với hoạt động trải nghiệm.

Sản xuất chanh leo vàng tại Hợp tác xã Suối Ba Tia Tây Yên Tử.

Trên diện tích 11 ha, hợp tác xã phát triển nhiều loại cây trồng như: Chanh leo vàng, nho thân gỗ, hồng, sâm núi Dành và cà phê; đồng thời định hướng bảo tồn, phát triển các loại cây dược liệu. Việc lựa chọn nông sản, dược liệu mở ra cơ hội khai thác điều kiện tự nhiên, đa dạng hóa sản phẩm và từng bước nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu tại địa phương.

Đảng viên Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hợp tác xã chia sẻ: “Hợp tác xã mới thành lập, đang trong giai đoạn đầu tư, xây dựng mô hình và tìm hướng phát triển ổn định nên còn nhiều khó khăn, nhất là về vốn, kỹ thuật sản xuất, chế biến và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành trong tiếp cận nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quảng bá thương hiệu và kết nối đầu ra. Đây là những điều kiện quan trọng để hợp tác xã từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân”.

Rõ cơ chế để vững niềm tin

Đánh giá ý nghĩa của Quy định số 224-QĐ/TW đối với cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh cho rằng điểm đáng chú ý của Quy định là chuyển từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu chính đáng. Ông nhấn mạnh: “Khi quyền và trách nhiệm được xác định rõ, đảng viên sẽ yên tâm hơn trong đầu tư, kinh doanh, chủ động phát huy năng lực và đóng góp cho phát triển kinh tế. Khuyến khích làm giàu chính đáng phải đi cùng minh bạch, liêm chính, chấp hành pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng”.

Với hơn 56.000 doanh nghiệp, hợp tác xã cùng hơn 200.000 hộ sản xuất, kinh doanh, thành phố Bắc Ninh có nguồn lực kinh tế tư nhân đáng kể. Việc khuyến khích đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh góp phần phát huy tiềm năng của mỗi cá nhân, tạo thêm nguồn lực cho cộng đồng.

Để Quy định đi vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng cần sớm cụ thể hóa thành các hướng dẫn thống nhất, minh bạch, dễ thực hiện, giúp đảng viên vừa mạnh dạn phát triển kinh tế, vừa thực hiện đúng trách nhiệm của người đảng viên. Cùng đó, chủ động nắm bắt thực tiễn, kịp thời hướng dẫn, giải đáp những vấn đề phát sinh, giúp doanh nhân là đảng viên hiểu đúng quyền, trách nhiệm và giới hạn trong hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát cần bảo đảm thực chất để vừa ngăn ngừa hành vi lợi dụng kinh doanh để trục lợi, vừa phân biệt rõ vi phạm với những khó khăn, rủi ro khách quan.

Về phía đảng viên, sự tiên phong của doanh nghiệp cần được khẳng định bằng hiệu quả công việc, uy tín trong sản xuất, kinh doanh và những đóng góp cụ thể cho xã hội.

Khuyến khích đảng viên làm giàu chính đáng không chỉ phát huy nguồn lực cá nhân mà còn góp phần huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Doanh nghiệp phát triển, việc làm được tạo ra, đời sống người lao động được nâng cao và trách nhiệm với cộng đồng được thực hiện. Đó là cách đảng viên khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp cho cộng đồng, góp phần tạo động lực đưa thành phố Bắc Ninh phát triển.