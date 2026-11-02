Bắc Ninh: Khơi thông nguồn đất san lấp cho các công trình trọng điểm

Tình trạng thiếu vật liệu là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trước thực tế đó, thành phố chủ động bổ sung nguồn cung, đẩy nhanh cấp phép khai thác và điều tiết vật liệu theo nhu cầu từng công trình, tạo điều kiện để các nhà thầu tăng tốc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

Bảo đảm vật liệu, nhà thầu tăng tốc thi công

Tại công trường Cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Những chuyến xe chở đất nối nhau đổ về công trường, máy xúc, máy ủi hoạt động liên tục để san nền phục vụ thi công đường giao thông nội bộ và hệ thống thoát nước. Dự án có quy mô khoảng 75 ha, chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn I khoảng 35 ha, giai đoạn II khoảng 40 ha.

Nguồn cung đất san lấp bảo đảm, nhà thầu tăng tốc thi công Cụm công nghiệp Ngọc Châu.

Ông Lê Đức Lộc, Phó trưởng Ban Quản lý dự án Cụm công nghiệp Ngọc Châu cho biết, hiện giai đoạn I, nhà thầu tập trung thi công san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước và chiếu sáng. Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu chủ động phối hợp với các đơn vị cung ứng vật liệu, huy động đất từ một số mỏ trong và ngoài thành phố nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Trước khó khăn đó, tháng 7/2026, thành phố cấp phép cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hà Anh City khai thác 300 nghìn m³ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Ngọc An khai thác 500 nghìn m³ đất tại hai mỏ thuộc xã Đồng Kỳ và phường Bố Hạ.

Theo ông Ngô Chí Quang, Phó Giám đốc Sở Công Thương, tổng nhu cầu đất san lấp của thành phố phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030 là hơn 602 triệu m³. Quy hoạch đến năm 2030 có 259 mỏ đất san lấp, tài nguyên dự báo hơn 668 triệu m³. Đến nay, thành phố đã khoanh định, chấp thuận khảo sát, thăm dò 182 mỏ với trữ lượng hơn 650 triệu m³.

Nguồn cung bổ sung giúp nhà thầu chủ động hơn về vật liệu, tổ chức nhiều mũi thi công. Đến nay, giai đoạn I của dự án đạt khoảng 60% tiến độ. Chủ đầu tư phấn đấu đến ngày 31/12/2026 hoàn thành san nền, giao thông và các hạng mục hạ tầng. Giai đoạn II tiếp tục triển khai trong quý I/2027, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 293, đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm cũng từng gặp khó về nguồn đất san lấp. Đây là công trình trọng điểm của thành phố, khởi công cuối tháng 3/2026 với chiều dài hơn 8,8 km, công trình cần khoảng 800 nghìn m³ đất san lấp. Giữa tháng 9/2026, UBND thành phố cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Trường Sơn BH khai thác đất tại phường Bố Hạ để cung cấp đất cho dự án. Hiện lượng đất cung ứng đạt khoảng 1.000 m³/ngày, giúp nhà thầu chủ động hơn trong thi công nền đường, đường gom và các nút giao, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Với Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh, việc bổ sung nguồn đất cũng tạo chuyển biến tích cực. Có thời điểm, nhu cầu đất đắp lên tới 10.000 m³/ngày, trong khi nguồn cung chỉ đạt khoảng 6.000 m³/ngày, khối lượng thiếu hụt khoảng 4.000 m³. Tháo gỡ khó khăn này, thành phố cấp phép cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Hải Thọ khai thác đất san lấp tại phường Nếnh để phục vụ dự án. Sau khi được bổ sung mỏ, nguồn cung được bảo đảm, giúp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ đầu tư phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12/2026, hoàn thành dự án vào tháng 5/2027.

Có thể thấy, việc bổ sung nguồn đất kịp thời đã giúp nhà thầu duy trì hoạt động thi công, hạn chế thời gian chờ vật liệu. Đây là điều kiện quan trọng để các dự án đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn nước rút.

Gắn nguồn cung với tiến độ từng dự án

Để giải quyết tình trạng thiếu vật liệu san lấp, thành phố tập trung mở rộng nguồn vật liệu đất, hạn chế thiếu hụt cục bộ. Theo ông Ngô Chí Quang, Phó Giám đốc Sở Công Thương, tổng nhu cầu đất san lấp của thành phố phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030 là hơn 602 triệu m³. Quy hoạch đến năm 2030, có 259 mỏ đất san lấp, tài nguyên dự báo hơn 668 triệu m³. Đến nay, thành phố đã khoanh định, chấp thuận khảo sát, thăm dò 182 mỏ với trữ lượng hơn 650 triệu m³, bảo đảm chuẩn bị nguồn vật liệu phục vụ các công trình đang và sẽ triển khai.

Thi công san nền dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 293, đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm.

Nhằm mở rộng khả năng cung ứng, giữa năm 2026, UBND thành phố bổ sung 28 khu vực đất san lấp, tài nguyên dự báo hơn 210 triệu m³. Tính đến tháng 10/2026, trên địa bàn có 78 mỏ được cấp phép khai thác đất san lấp, tạo thuận lợi để doanh nghiệp khai thác phục vụ các dự án. Đáng chú ý, việc cấp phép ngày càng gắn với nhu cầu sử dụng cụ thể của từng công trình. Điển hình, tại khu vực thôn Đồi Hồng, phường Bố Hạ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Trường Sơn BH được cấp phép khai thác hơn 9,2 triệu m³ khoáng sản phục vụ 12 dự án, công trình. Trong danh mục có Cụm công nghiệp Quang Châu, Khu công nghiệp Nghĩa Hưng; dự án đường tỉnh 293, đường Vành đai 4 và một số công trình khác. Cách bố trí này giúp doanh nghiệp có cơ sở xây dựng kế hoạch khai thác, vận chuyển, đồng thời tạo điều kiện để các chủ đầu tư chủ động tiếp nhận vật liệu.

Theo quy hoạch, nguồn đất san lấp có khả năng đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình, dự án. Những tháng cuối năm, khi nhiều dự án đồng loạt tăng tốc, thành phố đang tiếp tục theo dõi sát nhu cầu từng công trình, điều tiết nguồn cung giữa các địa bàn; đẩy nhanh thủ tục đối với các mỏ đủ điều kiện khai thác; kiểm soát chặt hoạt động khai thác, vận chuyển. Đây là giải pháp quan trọng để duy trì nguồn vật liệu ổn định, giúp các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các công trình về đích theo kế hoạch.