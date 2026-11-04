Bắc Ninh: Khơi thông chính sách hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp

Theo số liệu công bố đến ngày 30/9/2026, Bắc Ninh tiếp nhận gần 16.400 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó hơn 15.500 người đã được ban hành quyết định hưởng. Cùng với giải quyết chế độ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức 58 phiên giao dịch việc làm, tư vấn trực tiếp cho khoảng 62.000 lượt người lao động.

Tuy nhiên, số người đăng ký hỗ trợ học nghề mới là 42 trường hợp. So với số người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đây là con số còn khiêm tốn, đặt ra yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người lao động hiểu rõ hơn các quyền lợi của chính sách BHTN. Bởi bên cạnh khoản trợ cấp bù đắp một phần thu nhập, người tham gia còn có thể được hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tìm kiếm công việc phù hợp hơn.

BHTN không chỉ được đo bằng số người được giải quyết trợ cấp mà còn ở khả năng giúp người lao động nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề và tìm được việc làm mới.

Thực tế, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh đã triển khai hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động thất nghiệp, trong đó có các khóa đào tạo lái xe ô tô hạng B số tự động, B số cơ khí và C1. Chương trình phối hợp với Trường Trung cấp nghề số 1 Bắc Giang tổ chức đào tạo trong thời gian 3 tháng. Người học được hỗ trợ học phí theo mức thu của cơ sở đào tạo nhưng tối đa 1,5 triệu đồng/tháng, đồng thời được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/ngày thực học. Sau khóa học, học viên được tư vấn việc làm và kết nối với nhà tuyển dụng.

Những chương trình cụ thể như vậy cho thấy hỗ trợ học nghề không chỉ dừng ở việc chi trả kinh phí mà còn hướng đến trang bị kỹ năng, mở rộng lựa chọn nghề nghiệp cho người lao động sau khi mất việc. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, việc lựa chọn ngành nghề đào tạo cần gắn với nhu cầu tuyển dụng, khả năng tiếp nhận của doanh nghiệp và nguyện vọng thực tế của người học.

Theo Luật Việc làm năm 2025 và Nghị định số 374/2025/NĐ-CP, người lao động đáp ứng điều kiện được hỗ trợ một lần học phí của một khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Với khóa học dưới 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 4,5 triệu đồng/người/khóa; với khóa học từ đủ 3 tháng trở lên, mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng, theo mức thu của cơ sở đào tạo. Chính sách cũng quy định hỗ trợ đối với người lao động đủ điều kiện trong một số trường hợp không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có thời gian đóng BHTN theo quy định.

Đáng chú ý, quyền được hỗ trợ học nghề không chỉ dành cho người đang nhận trợ cấp thất nghiệp. Người lao động có thời gian đóng BHTN từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng, nếu đáp ứng các điều kiện luật định, cũng có thể thuộc diện được xem xét hỗ trợ. Đây là nội dung cần được tuyên truyền rõ để người lao động không bỏ lỡ quyền lợi.

Tại Bắc Ninh, cùng với tổ chức các phiên giao dịch việc làm và tư vấn tuyển dụng, Trung tâm Dịch vụ việc làm cần tiếp tục tư vấn cụ thể về điều kiện, ngành nghề, mức hỗ trợ và thủ tục đăng ký học nghề ngay từ khi người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp. Việc kết nối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tuyển dụng cũng cần được chú trọng để khóa học đáp ứng nhu cầu thực tế.

Từ thực tiễn địa phương có thể thấy, hiệu quả của chính sách BHTN không chỉ được đo bằng số người được giải quyết trợ cấp mà còn ở khả năng giúp người lao động nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề và tìm được việc làm mới. Khi quyền lợi học nghề được thông tin đầy đủ, tư vấn đúng nhu cầu và tổ chức thực hiện thuận lợi, Quỹ BHTN sẽ phát huy tốt hơn vai trò hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn mất việc, sớm ổn định cuộc sống.