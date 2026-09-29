Bắc Ninh: Khởi động Dự án “Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật hàng không tương lai Việt Nam”

Sáng 29/9, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà (phường Từ Sơn), Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh phối hợp cùng Tổ chức Kenan Foundation Asia (hỗ trợ bởi Boein) tổ chức Lễ khởi động Dự án “Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật hàng không tương lai Việt Nam”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án.

Dự chương trình có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, Sở Tài Chính; Quyền Giám đốc Tổ chức Kenan Foundation Asia tại Việt Nam, đại diện Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển đổi chiến lược sau 8 năm (2018-2025) tổ chức Kenan Foundation Asia phối hợp với Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tài trợ bởi Boeing, xây dựng nền tảng giáo dục STEM bền vững tại Việt Nam; mở ra một chương mới trong việc thúc đẩy giáo dục, đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp (TVET) nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành hàng không và công nghệ cao.

Ngay sau lễ khởi động, Dự án sẽ bước vào giai đoạn 1 năm 2026 với khóa tập huấn chuyên sâu cho 15 giảng viên nguồn đầu tiên; tiến tới đào tạo 45 giảng viên toàn Dự án. Nội dung đào tạo tập trung vào kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng mềm, kỹ năng số và AI, kỹ năng xanh cùng tiêu chuẩn an toàn - sức khỏe - môi trường lao động (OHSE) trong ngành hàng không.

Các đại biểu cùng thầy cô sẽ tham gia lớp tập huấn chuyên sâu ngay sau khi Dự án được khởi động.

Từ đội ngũ giảng viên nguồn này, Dự án sẽ trực tiếp chuyển giao kiến thức cho ít nhất 400 sinh viên, giúp các em phát triển toàn diện kỹ năng chuyên môn và ý thức an toàn lao động.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cùng đại diện Kenan Foundation Asia và Boeing, Dự án không chỉ tập trung vào đào tạo sinh viên, mà còn nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên nguồn; đưa những yêu cầu thực tế của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo, phát triển chương trình phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Qua đó, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn nghề nghiệp, văn hóa, an toàn và môi trường làm việc thực tế; tự tin nắm bắt các cơ hội việc làm chất lượng cao ngành hàng không và công nghiệp phụ trợ trong tương lai.