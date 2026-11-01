Bắc Ninh khởi động chuỗi sự kiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Sản

Cùng tham dự có bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh; ông Lê Minh Hoàng - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy; Trần Trọng Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ thành phố…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái cùng các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Sản. Ảnh: Tô Đức

Thôn Sản, xã Vân Sơn có diện tích tự nhiên trên 10 km², gồm 221 hộ với 946 nhân khẩu, với 6 dân tộc: Kinh, Tày, Dao, Nùng, San Chí, Cao lan; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%; toàn thôn còn 25 hộ nghèo, chiếm 11,3% và 21 hộ cận nghèo, chiếm 9,5%; khoảng 80% đường giao thông trong thôn đã được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được gắn với vận động thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng gia đình văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2026 đạt 98,5%...

Trong những năm qua cán bộ, Nhân dân trong thôn đã đoàn kết, gắn bó, xây dựng quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Tô Đức

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, ban quản lý thôn, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân thôn Sản đạt được.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Vân Sơn, thôn Sản tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường sự gắn bó, đồng thuận trong cộng đồng dân cư, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, vai trò của người có uy tín, người cao tuổi và những cá nhân tiêu biểu; Quan tâm hỗ trợ người dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; Tăng cường nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, trong đó chú trọng những giá trị văn hóa truyền thống như: Hát then, đàn tính, lễ cấp sắc...; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đối tượng chính sách, hộ nghèo. Chủ động rà soát, nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai, sạt lở, lũ lụt và cháy rừng, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân…

Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho thôn Sản. Ảnh: Tô Đức

Tại ngày hội, Khu dân cư thôn Sản, xã Vân Sơn vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025-2026; Ban Công tác Mặt trận thôn Sản, xã Vân Sơn được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025-2026.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh cho bà con thôn Sản.

Dịp này, lãnh đạo thành phố đã tặng hoa và trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh gồm: 1 tivi và bộ máy vi tính trị giá 20 triệu đồng cho thôn Sản; trao 25 suất quà (mỗi suất gồm 1 chăn ấm và 02 triệu đồng tiền mặt) cho 25 hộ nghèo; trao 21 suất quà (mỗi suất gồm 1 chăn ấm và 01 triệu đồng tiền mặt) cho 21 hộ cận nghèo trên địa bàn thôn; đồng thời trao hỗ trợ kinh phí 300 triệu đồng cho 3 hộ nghèo để xây dựng nhà Đại Đoàn kết năm 2026; cũng trong chương trình Hội Doanh nhân trẻ thành phố trao tặng 3 ti vi cho 3 hộ nghèo nhân dịp khánh thành nhà Đại Đoàn kết năm 2026.

Nhân dân thôn Sản phấn khởi tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Tô Đức

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Sản, xã Vân Sơn là một trong 27 địa phương làm điểm cấp thành phố năm 2026 tại Bắc Ninh. Dự kiến trong thời gian tới các đơn vị trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức ngày hội đại đoàn kết tại các địa phương.