Bắc Ninh khơi dậy tinh thần thể thao trong Nhân dân

Ngày hội của Nhân dân

Diễn ra trong thời điểm Bắc Ninh tập trung cao đối với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đại hội không chỉ là sự kiện thể thao quy mô lớn của các địa phương mà còn tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng. Điểm nổi bật của Đại hội là sức lan tỏa rộng khắp từ thành phố đến cơ sở. Đến ngày 31/8/2026, 100% xã, phường đã hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, đạt 100% kế hoạch đề ra. Toàn thành phố tổ chức hơn 880 giải thể thao, thu hút khoảng 45.000 vận động viên. Các xã, phường huy động đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa rộng khắp, trở thành ngày hội thực sự của Nhân dân.

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Bắc Ninh lần thứ I thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Đằng sau những con số là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc rèn luyện sức khỏe, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Ông Nguyễn Văn Trình, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa cho biết, cùng với quan tâm phát triển kinh tế-xã hội, Đảng ủy, UBND phường luôn coi trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về việc rèn luyện sức khỏe. Nhờ đó, phong trào thể dục thể thao của phường ngày càng phát triển. Đến nay, toàn phường duy trì và phát triển 153 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên.

Tại Đại hội Thể dục thể thao phường Hiệp Hòa lần thứ I có gần 200 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu gồm: Kéo co, bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ, cờ tướng, bóng đá nam, dân vũ, pickleball và bơi lội. "Đây là dịp để địa phương đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao quần chúng, biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia các giải đấu cấp trên”, ông Trình nói.

Ở cấp thành phố, Đại hội tổ chức 20 môn thể thao, thu hút hơn 3.500 vận động viên tranh tài. Các môn thi đấu gồm: Chạy việt dã, vật, đẩy gậy, võ cổ truyền, cờ vua, cờ tướng nam, bóng bàn, đá cầu, pickleball, võ karate, taekwondo, bóng đá nam, bóng đá nữ, kéo co, bơi, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, quần vợt, cầu lông, điền kinh. Tính đến ngày 22/9, 100% các môn đã thi đấu xong. Một số xã, phường tham gia nhiều môn và giành nhiều huy chương tại Đại hội Thể thao thành phố lần thứ I, như Cảnh Thụy: 12 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng (xếp thứ Nhất toàn đoàn); Đồng Nguyên: 11 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng (xếp thứ Nhì); Quang Trung: 9 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng (xếp thứ Ba)…

Thúc đẩy phong trào

Những kết quả trên cho thấy phong trào thể dục thể thao ở các xã, phường đã có sự quan tâm, đầu tư, thu hút đông đảo người dân tham gia. Vận động viên Lý Minh Anh (22 tuổi, đoàn phường Bắc Giang) giành Huy chương Vàng nội dung đơn nữ và Huy chương Đồng nội dung đôi nữ môn pickleball tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ I chia sẻ: "Em rất vinh dự khi được tham gia Đại hội. Không chỉ là cuộc tranh tài, Đại hội là cơ hội để em học hỏi kinh nghiệm thi đấu, đồng thời gắn kết tình cảm giữa các vận động viên trên địa bàn thành phố".

Ông Bùi Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bắc Ninh cho biết: Đại hội lần này có số lượng môn thi đấu nhiều nhất từ trước đến nay, trong đó có một số môn lần đầu tiên được đưa vào thi đấu như: Pickleball, quần vợt. Sự cạnh tranh về huy chương cũng rất khốc liệt, nhiều trận đấu kịch tính. Thậm chí sau khi môn thi đấu cuối cùng của Đại hội kết thúc, Ban tổ chức mới chọn được các đội xếp thứ Nhất, Nhì, Ba.

Thời điểm này, Đại hội Thể thao các cấp của thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thành công của Đại hội tạo tiền đề để phong trào thể dục thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển. Bài học kinh nghiệm được Ban tổ chức Đại hội rút ra đó là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh chủ động, tích cực, trách nhiệm trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện. Cùng đó, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đại hội Thể dục thể thao các cấp của thành phố Bắc Ninh mang một thông điệp ý nghĩa, đó là khơi dậy tinh thần rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đây còn là dịp để các địa phương đánh giá phong trào thể thao, đồng thời lựa chọn những nhân tố tiêu biểu, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tiếp tục tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, ngành liên quan đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế thể thao; phát hiện, tuyển chọn và đào tạo tài năng từ cơ sở; quan tâm hơn đến thể thao học đường, các câu lạc bộ và vận động viên trẻ. Cùng đó, ngành tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện, đồng thời giáo dục đạo đức, bản lĩnh và ý chí thi đấu cho vận động viên, từng bước xây dựng lực lượng thể thao thành tích cao có chiều sâu, tính kế thừa và khả năng cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, sau khi Đại hội, các cấp, ngành cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa phong trào rèn luyện thân thể trong Nhân dân, đưa phong trào thể dục thể thao của từng địa phương lên một tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong bối cảnh phát triển mới của thành phố, Bắc Ninh cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để phát triển toàn diện thể thao quần chúng, đầu tư trọng điểm cho thể thao thành tích cao, ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng mô hình thể thao thông minh, gắn kết chặt chẽ thể thao với văn hóa, du lịch, đẩy mạnh ngoại giao thể thao và hội nhập quốc tế.