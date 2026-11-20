Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh, thời gian qua, đơn vị tiếp tục tham mưu triển khai hình thành, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh đã kết nối hiệu quả với các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài thành phố, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp.

Thành phố Bắc Ninh tập huấn chuyên sâu cho 45 dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026.

Cùng với việc mở rộng mạng lưới kết nối, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành tham mưu xây dựng lộ trình chiến lược nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới công nghệ trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp điện tử và bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Đây là những lĩnh vực được định hướng phát triển gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc kết nối các cơ sở nghiên cứu, đào tạo với doanh nghiệp cũng góp phần đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo môi trường để các ý tưởng sáng tạo được phát triển thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị.

Một trong những hoạt động đáng chú ý trong năm 2026 là việc Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu triển khai Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Bắc Ninh lần thứ hai.

Sau thời gian tiếp nhận hồ sơ, bao gồm cả thời gian gia hạn theo thông báo, Ban tổ chức đã nhận được 77 hồ sơ dự thi, trong đó có 35 dự án khởi nghiệp và 42 ý tưởng khởi nghiệp. Các hồ sơ tập trung vào nhiều lĩnh vực như công nghệ và kỹ thuật, nông nghiệp và môi trường, văn hóa và giáo dục.

Số lượng hồ sơ tham gia với cả dự án đã hình thành và những ý tưởng đang trong quá trình phát triển cho thấy sự đa dạng về lĩnh vực, đối tượng tham gia cuộc thi. Đây cũng là nguồn ý tưởng để tiếp tục tìm kiếm, hỗ trợ những mô hình khởi nghiệp có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất và đời sống.

Bên cạnh cuộc thi, thành phố Bắc Ninh dành nguồn lực ngân sách nhà nước để tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026 (Techfest Bac Ninh 2026) và các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Tổng kinh phí được cấp là 4.130.350.000 đồng.

Thông qua các hoạt động này, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu ý tưởng, dự án, kết nối với các đơn vị nghiên cứu, chuyên gia và đối tác. Đây cũng là dịp thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Nhóm tác giả làm việc ở Bắc Ninh nhận Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026.

Quan tâm bảo hộ tài sản trí tuệ cho các sáng kiến

Song song với phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, Bắc Ninh chú trọng hoạt động sở hữu trí tuệ, hỗ trợ tổ chức, cá nhân bảo vệ thành quả nghiên cứu, sáng kiến và các sản phẩm sáng tạo.

Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ, Bắc Ninh đã có 21 đơn sáng chế, giải pháp hữu ích; 834 đơn đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Đến nay, có 4 văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích và 773 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp được cấp.

Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh đã phối hợp tư vấn, hướng dẫn 116 lượt tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Hoạt động này giúp các chủ thể tiếp cận thông tin, quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, từng bước nâng cao nhận thức về giá trị của tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà còn tạo cơ sở để khai thác thương mại các kết quả nghiên cứu, sản phẩm sáng tạo.

Với các hoạt động kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp; phát triển Techfest và hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp, Bắc Ninh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, khơi dậy tinh thần sáng kiến trong các tầng lớp nhân dân.

Đây cũng là những hoạt động hướng tới đưa đổi mới sáng tạo trở thành một trong những động lực thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.