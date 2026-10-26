Bắc Ninh khơi dậy niềm đam mê khoa học, sáng tạo trong học sinh

Qua đó, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường thực hành, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, từng bước chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh.

Học sinh tham gia trải nghiệm các trò chơi STEM thể thao. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Bắc Ninh Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh chóng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh. Vì vậy, việc khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, bồi dưỡng tư duy sáng tạo và kỹ năng công nghệ cho học sinh cần được chú trọng ngay từ nhà trường.

Ngày hội Sáng tạo năm 2026 với chủ đề “Sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ” được tổ chức tại Trường THCS Vân Hà số 1, phường Vân Hà, thành phố Bắc Ninh, thu hút hơn 400 giáo viên, học sinh tham gia. Với nhiều hoạt động trải nghiệm, thực hành và giao lưu chuyên đề, Ngày hội góp phần khơi dậy niềm đam mê khoa học, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận và làm chủ công nghệ cho thế hệ trẻ.

Điểm nhấn của Ngày hội là các hoạt động trải nghiệm khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Học sinh được tìm hiểu cổng thông tin quản lý hội thi, cuộc thi, kho học liệu số, ứng dụng chatbot; tham quan các sản phẩm, mô hình công nghệ do cơ sở đào tạo và doanh nghiệp giáo dục giới thiệu; tham gia thực hành STEM, chế tạo và phóng tên lửa nước.

Thông qua các hoạt động trực quan, sinh động, học sinh có cơ hội phát triển tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề; đồng thời thử nghiệm ý tưởng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, hình thành tinh thần chủ động khám phá và mạnh dạn sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND phường Vân Hà Thân Việt Dũng khẳng định, tạo môi trường để học sinh tiếp cận khoa học, công nghệ, phát huy năng lực sáng tạo và hình thành kỹ năng thích ứng với chuyển đổi số có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao chất lượng giáo dục. Địa phương khuyến khích học sinh chủ động học hỏi, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu, phát huy năng lực bản thân, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ngày hội góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường với các tổ chức khoa học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với học đường, xây dựng môi trường giáo dục khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, đam mê nghiên cứu khoa học./.