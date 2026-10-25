Bắc Ninh: Khơi dậy khát vọng làm chủ công nghệ trong thế hệ trẻ

Học sinh tham gia trải nghiệm các trò chơi STEM thể thao. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Ngày hội Sáng tạo năm 2026 với chủ đề "Sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ" được tổ chức ngày 25/10, tại Trường Trung học cơ sở Vân Hà số 1, phường Vân Hà, thành phố Bắc Ninh thu hút hơn 400 giáo viên, học sinh tham gia.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành, giao lưu chuyên đề, Ngày hội góp phần khơi dậy niềm đam mê khoa học, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận và làm chủ công nghệ trong thế hệ trẻ.

Sự kiện do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Bắc Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Vân Hà tổ chức, với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị, trường đại học, cao đẳng, tổ chức khoa học, doanh nghiệp giáo dục và giáo viên hướng dẫn các đội đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Cuộc thi Robocon thành phố Bắc Ninh năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Bắc Ninh Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh: Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh chóng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh. Việc khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, bồi dưỡng tư duy sáng tạo, kỹ năng công nghệ cho học sinh cần được chú trọng ngay từ nhà trường.

Thời gian qua, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó chú trọng phát triển giáo dục STEM/STEAM trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Đây là hướng đi nhằm đổi mới phương pháp dạy - học, tăng cường thực hành, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, từng bước chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh.

Điểm nhấn của Ngày hội là các hoạt động trải nghiệm khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp khám phá, thử nghiệm, tiếp cận những ứng dụng công nghệ mới.

Các em được tìm hiểu cổng thông tin quản lý hội thi, cuộc thi, kho học liệu số, ứng dụng chatbot; tham quan các sản phẩm, mô hình công nghệ do cơ sở đào tạo và doanh nghiệp giáo dục giới thiệu; tham gia hoạt động STEM thực hành, chế tạo và phóng tên lửa nước.

Thông qua các hoạt động, kiến thức khoa học được cụ thể hóa bằng những trải nghiệm trực quan, sinh động, giúp học sinh phát triển tư duy logic, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề. Không chỉ tiếp nhận kiến thức, các em còn có cơ hội thử nghiệm ý tưởng, tìm cách khắc phục khó khăn, vận dụng những điều đã học vào thực tế, từ đó hình thành tinh thần chủ động khám phá, dám nghĩ, dám làm.

Cùng với hoạt động trải nghiệm, hội thảo chuyên đề "Sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ: Cảm hứng-Kinh nghiệm-Cơ hội cho thanh thiếu nhi Bắc Ninh" tạo diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và giáo viên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ xu hướng công nghệ, phương pháp tổ chức hoạt động sáng tạo trong trường học; qua đó, thúc đẩy phát triển các câu lạc bộ Robocon, STEM/STEAM và phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vân Hà Thân Việt Dũng khẳng định, việc tạo môi trường để học sinh tiếp cận khoa học, công nghệ, phát huy năng lực sáng tạo, hình thành kỹ năng thích ứng với chuyển đổi số có ý nghĩa thiết thực đối với nâng cao chất lượng giáo dục.

Địa phương quan tâm khuyến khích học sinh nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu, chủ động học hỏi, phát huy năng lực bản thân, từng bước trở thành nguồn nhân lực có tri thức, kỹ năng và khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Dịp này, Ban Tổ chức trao quà tặng học sinh tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên tại các trường trên địa bàn phường Vân Hà, góp phần động viên tinh thần hiếu học, khuyến khích các em tiếp tục rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ.

Ngày hội Sáng tạo năm 2026 không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, còn tăng cường kết nối giữa nhà trường với các tổ chức khoa học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; qua đó, góp phần đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với học đường, từng bước hình thành môi trường giáo dục khuyến khích sáng tạo, phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, đam mê nghiên cứu./.