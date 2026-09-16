Bắc Ninh khởi công loạt dự án mới, tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng

5 dự án nổi bật được khởi công tại Bắc Ninh ngày 16/9. Ảnh được tạo dưới sự hỗ trợ của AI

Một trong những dự án được khởi công là Khu công nghiệp Nghĩa Hưng với quy mô 148,68 ha, tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng. Dự án do CTCP Khu công nghiệp Gilimex Bắc Giang làm nhà đầu tư. Khu công nghiệp được định hướng xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo mặt bằng thu hút các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Theo hồ sơ đầu tư, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm.

Tại khu vực Thuận Thành, Khu công nghiệp Thuận Thành III - phân khu C được khởi công với quy mô 196 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Khu công nghiệp Gilimex Bắc Ninh.

Theo các hồ sơ của tỉnh, dự án được triển khai tại khu vực phường Thuận Thành và phường Trí Quả. Phần đất thực hiện dự án bao gồm diện tích tại cả hai địa bàn, trong đó có hơn 152 ha thuộc khu vực Thuận Thành và khoảng 43,8 ha tại Trí Quả.

Khu công nghiệp được quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, tạo thêm mặt bằng để tiếp nhận các dự án thứ cấp. Công tác giải phóng mặt bằng của dự án cũng đã được địa phương triển khai trong năm 2026.

Trong khi đó, Khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng được khởi công tại khu vực phường Nếnh và phường Việt Yên. Dự án có quy mô khoảng 147,31 ha, tổng vốn đầu tư 1.236,7 tỷ đồng, do Công ty TNHH Phát triển Fuji Phúc Long làm nhà đầu tư.

Đây là phần mở rộng của không gian công nghiệp Việt Hàn, nằm tại khu vực phía Tây của tỉnh, nơi đã tập trung nhiều khu công nghiệp và dự án sản xuất. Việc triển khai dự án tiếp tục bổ sung quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp tại khu vực này.

Tính chung, ba khu công nghiệp được khởi công trong đợt này có tổng diện tích khoảng 492 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng.

Thêm nguồn cung nhà ở xã hội

Cùng ngày, Bắc Ninh khởi công Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Phượng Hoàng tại phường Tiền Phong.

Dự án có diện tích khoảng 3,13 ha, dự kiến phát triển khoảng 1.660 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 3.100 người. Công trình gồm khối nhà ở xã hội cao 21 tầng và một tầng hầm, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và các hạng mục phụ trợ.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án gần 2.000 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại Bắc Ninh, trong bối cảnh địa phương tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp và đô thị, kéo theo nhu cầu về chỗ ở cho người lao động và các nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Vinhomes King Park được khởi công

Bên cạnh các dự án công nghiệp và nhà ở xã hội, Bắc Ninh cũng khởi công Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1, có tên thương mại Vinhomes King Park.

Dự án nằm tại khu vực phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh, được định hướng hình thành khu đô thị mới với hệ thống nhà ở, thương mại - dịch vụ và các công trình hạ tầng xã hội. Theo quy hoạch, dự án phát triển nhiều loại hình nhà ở, cùng các công trình giáo dục, y tế, thể thao, cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật.

Vinhomes King Park là dự án đô thị đáng chú ý trong loạt công trình được khởi công lần này, bổ sung thêm không gian phát triển đô thị cho khu vực phía Bắc thành phố.

Trung Anh