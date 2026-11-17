Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. ( Ảnh: TT).

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư bằng nguồn tài chính công đoàn theo Luật Nhà ở năm 2023. Dự án được triển khai trên cơ sở Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong, được Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 14/2/2025.

Dự án phấn đấu hoàn thành trước ngày 28/7/2029,chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. (Ảnh: TT)

Công trình gồm 6 khối nhà chung cư cao 10 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 55.420m², với 810 căn hộ cho thuê khép kín gồm thang máy và các thiết bị, nội thất cơ bản (giường, tủ quần áo, tủ bếp...), đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của công nhân, người lao động. Bên cạnh khối nhà ở, dự án có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quy hoạch đồng bộ, gồm nhà trẻ, khu vực để xe, cây xanh, mặt nước và khu thể dục thể thao, hướng tới hình thành không gian sống thuận tiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi, chăm sóc con nhỏ, rèn luyện sức khỏe của người lao động.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, các ban, sở, ngành và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để dự án được triển khai.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị dự án cần trở thành công trình kiểu mẫu về nhà ở dành cho công nhân. (Ảnh: TT)

Đồng chí nhấn mạnh, dự án cần được triển khai với tinh thần tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư, kiểm soát chặt chẽ các khoản phát sinh, qua đó giảm giá thuê nhà, góp phần giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho công nhân, người lao động. Công trình phải bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật, công năng sử dụng, phù hợp định hướng phát triển đô thị của thành phố Bắc Ninh, trở thành công trình kiểu mẫu về nhà ở dành cho công nhân.

Đề nghị tiến độ công trình cần phấn đấu hoàn thành trước ngày 28/7/2029, thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn lưu ý các đơn vị liên quan nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, bố trí các không gian dịch vụ thiết yếu tại tầng một, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của công nhân, mục tiêu hướng tới tạo lập môi trường sống có chất lượng, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài và đóng góp vào sự phát triển của thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh yêu cầu: Mỗi căn hộ khi bàn giao cần thực sự trở thành nơi ở ổn định, giúp người lao động an tâm lập nghiệp, gắn bó và xây dựng tương lai. (Ảnh: TT)

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh cho biết, thành phố xác định phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người lao động là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và đô thị bền vững. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng để các dự án được triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Để công trình Nhà ở xã hội Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng (thuộc xã Yên Trung và xã Tam Đa) sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, đồng chí đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị, bảo đảm tiến độ thi công; chú trọng an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu vực xây dựng.

Nhiều công nhân, người lao động tại khu công nghiệp đến chứng kiến lễ khởi công dự án. (Ảnh: TT)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh yêu cầu chủ đầu tư cần đặt chất lượng công trình và quyền lợi của người thuê nhà lên hàng đầu; bảo đảm các căn hộ có chất lượng phù hợp, giá thuê hợp lý, việc quản lý, khai thác công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách. Mỗi căn hộ khi bàn giao cần thực sự trở thành nơi ở ổn định, giúp người lao động an tâm lập nghiệp, gắn bó và xây dựng tương lai.