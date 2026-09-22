Bắc Ninh khởi công Khu công nghiệp Quế Võ III-Phân khu 2

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Sáng 22/9, tại phường Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tập đoàn Mạnh Đức Việt Nam khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III-Phân khu 2. Đây là một trong những dự án khởi công chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh.

Dự án Khu công nghiệp Quế Võ III-Phân khu 2 thuộc địa bàn phường Quế Võ, thành phố Bắc Ninh. Dự án có vị trí quan trọng, nằm tiếp giáp kết nối trực tiếp với Quốc lộ 17 nối tới cửa ngõ trung tâm thành phố Bắc Ninh, kết nối thuận tiện với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 và cách trung tâm thành phố Hà Nội 50km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 46km,...

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mạnh Đức Việt Nam cho biết, Dự án Khu công nghiệp Quế Võ III-Phân khu 2 có quy mô 208,54ha, tổng vốn đầu tư trên 2.779 tỷ đồng, được định hướng phát triển thành một khu công nghiệp đa ngành, hiện đại, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ.

Mục tiêu của dự án không chỉ là hoàn thiện hạ tầng một khu công nghiệp, mà xa hơn là hình thành một hệ sinh thái công nghiệp có sức cạnh tranh, có khả năng thu hút các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao, công nghiệp sạch, công nghệ cao và những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của thành phố Bắc Ninh.

Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm hàng chục nghìn việc làm, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, logistics và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời gia tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của thành phố.

Doanh nghiệp cam kết tổ chức thi công khoa học, huy động đầy đủ nguồn lực để hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ được phê duyệt. Toàn bộ quá trình triển khai sẽ tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn, môi trường và chất lượng công trình.

Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ chủ động xúc tiến, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ phù hợp; ưu tiên những ngành nghề có giá trị gia tăng cao, công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường; cam kết ưu tiên sử dụng lao động địa phương, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, Bắc Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với vị thế mới, không gian phát triển rộng lớn hơn và yêu cầu cao hơn. Trong giai đoạn tới, phát triển công nghiệp không chỉ chú trọng mở rộng quy mô, mà phải nâng cao chất lượng; ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả đất đai và có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Các khu công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái, đồng bộ hạ tầng, gắn phát triển công nghiệp với đô thị, dịch vụ và nâng cao đời sống người lao động, người dân.

Khu công nghiệp Quế Võ III-Phân khu 2 sẽ bổ sung một không gian phát triển công nghiệp mới, tạo điều kiện thu hút các dự án sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao; đồng thời tạo thêm việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh kỳ vọng Dự án sẽ tạo dựng hạ tầng công nghiệp hiện đại, mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, là điểm đến của những nhà đầu tư chất lượng, góp phần hình thành không gian công nghiệp mới, mở rộng động lực tăng trưởng và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Bắc Ninh.

Để dự án sớm đi vào hoạt động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ; thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các cam kết với nhà nước và nhân dân.Đặc biệt, nhà đầu tư chủ động thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, có khả năng tạo việc làm và đóng góp thực chất cho địa phương.

Cùng đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân phường Quế Võ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; quan tâm đời sống nhân dân, vấn đề phát sinh liên quan đến người dân phải được nắm bắt, giải quyết kịp thời, đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; phối hợp với nhà đầu tư phát triển nhà ở, dịch vụ và các thiết chế cần thiết để phục vụ người lao động và nhân dân.

"Thành phố Bắc Ninh cam kết tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, không để những khó khăn thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước trở thành điểm nghẽn đối với doanh nghiệp", Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh./.