Bắc Ninh khởi công dự án nhà ở xã hội vốn gần 806 tỷ đồng

Các đại biểu nhấn nút khởi công công trình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Ngày 25/9, tại thành phố Bắc Ninh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn tổ chức khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, khu phía Bắc thuộc Khu đô thị Tây Nam, phường Đa Mai, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án gần 806 tỷ đồng. Dự án sau khi hoàn thành đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 1.000 người, góp phần hình thành môi trường sống văn minh, an toàn, thuận tiện.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, việc khởi công dự án có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, chăm lo chỗ ở cho công nhân, người lao động và người có thu nhập thấp.

Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế mới, không gian phát triển rộng hơn, yêu cầu cao hơn về chất lượng đô thị và chất lượng cuộc sống.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thành phố xác định việc bảo đảm chỗ ở phù hợp cho người dân, nhất là người lao động có thu nhập thấp là nội dung cần được quan tâm trong quá trình phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phạm Văn Thịnh thông tin: Bắc Ninh đang triển khai 76 dự án khu đô thị, 65 dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại.

Thành phố xác định bên cạnh phát triển các khu đô thị xanh, hiện đại, sinh thái cần đặc biệt quan tâm phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu giai đoạn 2025 - 2030 đạt 135.000 căn hộ, từng bước tạo lập quỹ nhà phù hợp với khả năng chi trả, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3 hoàn thành sẽ tạo lập thêm quỹ nhà ở có giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 1.000 người, góp phần hình thành môi trường sống văn minh, an toàn, thuận tiện.

Để dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đề nghị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai phải thực hiện đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình phục vụ cộng đồng; kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu, chất lượng thi công và an toàn lao động.

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, khu phía Bắc thuộc Khu đô thị Tây Nam, phường Đa Mai do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn làm chủ đầu tư, được thực hiện trên khu đất khoảng 0,7ha.

Theo Quyết định số 904/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 30/6/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố, dự án gồm công trình chung cư nhà ở xã hội cao 19 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Tổng diện tích xây dựng sàn khoảng 59.492m², dự kiến có khoảng 490 căn hộ, diện tích từ 25-77m²; trong đó, từ tầng 1 đến tầng 3 của công trình bố trí không gian thương mại, dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng, tiện ích chung và các hạng mục kỹ thuật; từ tầng 4 đến tầng 19 bố trí các căn hộ.

Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, phòng cháy, chữa cháy và thông tin liên lạc. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án gần 806 tỷ đồng; trong đó vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư 165 tỷ đồng, vốn vay và huy động hợp pháp khác hơn 640,8 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn cho biết, doanh nghiệp xác định đây là dự án có ý nghĩa xã hội, hướng tới tạo lập chỗ ở phù hợp khả năng chi trả cho người lao động và các gia đình có nhu cầu.

Việc khởi công dự án nhằm bổ sung thêm nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn, phục vụ nhu cầu về chỗ ở của người lao động và các đối tượng có nhu cầu về nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công nghiêm túc, kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định trong quá trình thực hiện./.