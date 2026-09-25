Bắc Ninh khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, phường Đa Mai

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án. (Ảnh: KT)

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan.

Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích khoảng 7.000m², tổng vốn đầu tư gần 806 tỷ đồng. Công trình cao 19 tầng nổi và 1 tầng hầm, với các không gian thương mại, dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Anh hùng Lao động Ngô Văn Sơn, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là hoàn thành dự án, mà phải tạo ra những căn hộ có chất lượng, an toàn, phù hợp khả năng chi trả và mang lại giá trị sử dụng tốt, để mỗi gia đình khi nhận nhà có thể yên tâm an cư và xây dựng cuộc sống lâu dài”. Chủ đầu tư cam kết huy động nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và tiến độ dự án.

Anh hùng Lao động Ngô Văn Sơn, chủ đầu tư dự án phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: KT)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, việc khởi công dự án có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, chăm lo đời sống công nhân, người lao động và người có thu nhập thấp.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh cho biết, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế mới, không gian phát triển rộng lớn hơn và yêu cầu cao hơn. Phát triển kinh tế, xã hội phải đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là bảo đảm chỗ ở cho người dân và người lao động có thu nhập thấp. Hiện, thành phố đang triển khai 76 dự án đô thị với tổng vốn khoảng 84.000 tỷ đồng và 65 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với tổng vốn khoảng 79.000 tỷ đồng.

Bên cạnh phát triển đô thị xanh, hiện đại, sinh thái, thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2030 đạt 135.000 căn hộ nhà ở xã hội, tạo điều kiện để người dân có chỗ ở phù hợp, ổn định cuộc sống với mức giá hợp lý.

Đối với dự án Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, phường Đa Mai, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá ý nghĩa không chỉ nằm ở quy mô đầu tư. Dự án dự kiến đáp ứng chỗ ở cho gần 1.000 người, đồng thời bổ sung không gian thương mại, dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng và hạ tầng kỹ thuật, góp phần hình thành môi trường sống văn minh, an toàn, thuận tiện.

“Tôi mong muốn dự án được triển khai với tinh thần nhà ở xã hội phải thực sự là nơi để an cư, bảo đảm chất lượng công trình, chất lượng hạ tầng và các điều kiện thiết yếu của cuộc sống lâu dài của người dân”, đồng chí Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh.

Để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật; triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và các công trình phục vụ cộng đồng. Đặc biệt, việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải bảo đảm công khai, minh bạch. Bảo đảm chính sách ưu đãi của Nhà nước đến đúng đối tượng thụ hưởng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, gây thất thoát, lãng phí

Đoàn xe tải phục vụ xây dựng dự án. (Ảnh: KT)

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các sở, ngành và Ủy ban nhân dân phường Đa Mai tiếp tục đồng hành, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ, trật tự xây dựng, môi trường và việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Thành phố Bắc Ninh cam kết tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, kịp thời giải quyết các khó khăn thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, trở thành khu nhà ở xã hội khang trang, đồng bộ, an toàn, phù hợp nhu cầu thực tế của người dân và đóng góp vào sự phát triển của thành phố.