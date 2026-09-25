Bắc Ninh: Khởi công dự án Nhà ở xã hội, giá trị đầu tư hơn 800 tỷ đồng

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Sáng 25/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3 (phường Đa Mai). Tham dự lễ khởi công có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố...

Dự án do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn làm chủ đầu tư, được thực hiện trên khu đất khoảng 0,7ha. Theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND thành phố, dự án gồm công trình chung cư nhà ở xã hội cao 19 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng diện tích xây dựng sàn khoảng 59.492m2, dự kiến có khoảng 490 căn hộ, diện tích từ 25-77m2.

Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, phòng cháy, chữa cháy và thông tin liên lạc. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng hơn 805,8 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư 165 tỷ đồng, vốn vay và huy động hợp pháp khác hơn 640,8 tỷ đồng.

Bí thư thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, nhấn mạnh việc khởi công dự án có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, chăm lo chỗ ở cho công nhân, người lao động và người có thu nhập thấp.

Hiện Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế mới, không gian phát triển rộng hơn, yêu cầu cao hơn về chất lượng đô thị và chất lượng cuộc sống. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thành phố xác định việc bảo đảm chỗ ở phù hợp cho người dân, nhất là người lao động có thu nhập thấp là nội dung cần được quan tâm trong quá trình phát triển đô thị.

Thành phố Bắc Ninh cũng đang triển khai 76 dự án khu đô thị, 65 dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Thành phố xác định bên cạnh phát triển các khu đô thị xanh, hiện đại, sinh thái cần đặc biệt quan tâm phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu giai đoạn 2025 - 2030 đạt 135 nghìn căn hộ, từng bước tạo lập quỹ nhà phù hợp với khả năng chi trả, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3 hoàn thành sẽ tạo lập thêm quỹ nhà ở có giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 1.000 người, góp phần hình thành môi trường sống văn minh, an toàn, thuận tiện.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định về nhà ở xã hội, nhất là việc xác định đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua; công khai, minh bạch thông tin về giá bán, giá thuê và quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ.

Các sở, ngành và UBND phường Đa Mai, tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình, trật tự xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và việc thực hiện các quy định về nhà ở xã hội; bảo đảm dự án triển khai đúng quy hoạch, đúng pháp luật.