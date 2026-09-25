Bắc Ninh khởi công dự án nhà ở xã hội, đáp ứng chỗ ở cho gần 1.000 người

Ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh tham dự lễ khởi công.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Minh Linh.

Dự án do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn làm chủ đầu tư, triển khai trên khu đất khoảng 0,7ha, theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND thành phố Bắc Ninh.

Công trình gồm một tòa chung cư nhà ở xã hội cao 19 tầng nổi và một tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 59.492m². Dự kiến có khoảng 490 căn hộ, diện tích từ 25 đến 77m².

Từ tầng 1 đến tầng 3 được bố trí không gian thương mại, dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng, tiện ích chung và các hạng mục kỹ thuật; từ tầng 4 đến tầng 19 là khu căn hộ.

Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan, cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và thông tin liên lạc.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 805,8 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư 165 tỷ đồng; vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác hơn 640,8 tỷ đồng.

Đoàn xe tải phục vụ xây dựng dự án. Ảnh: Minh Linh

Đại diện chủ đầu tư cho biết dự án hướng tới tạo lập chỗ ở phù hợp khả năng chi trả cho người lao động và các gia đình có nhu cầu, qua đó bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, nhấn mạnh dự án góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, chăm lo chỗ ở cho công nhân, người lao động và người có thu nhập thấp.

Theo lãnh đạo thành phố, Bắc Ninh hiện triển khai 76 dự án khu đô thị và 65 dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Giai đoạn 2025-2030, địa phương đặt mục tiêu phát triển 135.000 căn hộ nhà ở xã hội, từng bước tạo lập quỹ nhà phù hợp khả năng chi trả của người dân.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về nhà ở xã hội.

Đặc biệt, việc xác định đối tượng, điều kiện mua, thuê, thuê mua; công khai giá bán, giá thuê và quy trình xét duyệt hồ sơ phải bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

Các sở, ngành và UBND phường Đa Mai tăng cường phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để dự án triển khai đúng quy hoạch, đúng pháp luật và sớm đưa vào sử dụng.