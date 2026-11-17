Dự lễ khởi công có ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu tham gia khởi công dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, thành phố Bắc Ninh với quy mô 810 căn hộ. Ảnh: bacninh.gov.vn

Về phía lãnh đạo thành phố Bắc Ninh có ông Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố...và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu.

Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư bằng nguồn tài chính công đoàn theo Luật Nhà ở năm 2023. Dự án được triển khai trên cơ sở Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong, được UBND huyện Yên Phong phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 14/2/2025.

Công trình gồm 6 khối nhà chung cư cao 10 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 55.420 m², với 810 căn hộ cho thuê khép kín. Các căn hộ được bố trí thang máy, trang thiết bị và nội thất cơ bản như giường, tủ quần áo, tủ bếp... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của công nhân, người lao động. Cùng với các khối nhà ở, dự án có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quy hoạch đồng bộ hướng tới hình thành không gian sống thuận tiện cho người lao động.

Phối cảnh dự án. Ảnh: baobacninhtv.vn

Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, giúp công nhân, người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để dự án được triển khai.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu. Ảnh: bacninhtv.vn

Theo ông Tuấn, dự án cần được triển khai với tinh thần tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư, kiểm soát chặt chẽ các khoản phát sinh, qua đó giảm giá thuê nhà, góp phần giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho công nhân, người lao động. Công trình phải bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật, công năng sử dụng, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố Bắc Ninh, trở thành công trình kiểu mẫu về nhà ở dành cho công nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, thành phố xác định phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người lao động là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và đô thị bền vững. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng để các dự án được triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh. Ảnh: bacninhtv.vn

Để công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, ông Lợi đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị, bảo đảm tiến độ thi công; tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy; chú trọng an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu vực xây dựng.

Chủ đầu tư cần đặt chất lượng công trình và quyền lợi của người thuê nhà lên hàng đầu; bảo đảm các căn hộ có chất lượng phù hợp, giá thuê hợp lý, việc quản lý, khai thác công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách. Mỗi căn hộ khi bàn giao cần thực sự trở thành nơi ở ổn định, giúp người lao động an tâm lập nghiệp, gắn bó và xây dựng tương lai...

Về tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 28/7/2029, thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.