Bắc Ninh khởi công Dự án khu công nghiệp Việt - Hàn mở rộng

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tăng hoa chúc mừng chủ đầu tư. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh, sáng 16/9, tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, diễn ra Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt - Hàn mở rộng, góp phần bổ sung quỹ đất công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng và tạo thêm không gian thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao trên địa bàn.

Dự án có quy mô sử dụng đất 147,31 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.236,7 tỷ đồng, do Công ty TNHH Phát triển Fuji Phúc Long làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn phường Việt Yên và phường Nếnh. Dự án tiếp giáp với phần hạ tầng khu công nghiệp Việt - Hàn hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối đồng bộ hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và xử lý nước thải.

Ông Nguyễn Anh Văn, Phó Giám đốc Công ty thông tin, Khu công nghiệp Việt Hàn được định hướng trở thành một khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, xanh và bền vững; tạo thêm không gian phát triển công nghiệp, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao và góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sự phát triển của Bắc Ninh trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Phát biểu tại lễ khởi công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn cho biết, dự án nằm trong chuỗi các công trình, dự án trọng điểm được tỉnh tổ chức khởi công, khánh thành để chào mừng sự kiện thành lập thành phố Bắc Ninh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn, riêng trong tháng 9/2026, cùng với khu công nghiệp Việt - Hàn mở rộng, trên địa bàn tỉnh còn có 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp khác được khởi công. Trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 1.246 ha đất khu công nghiệp, chi trả hơn 4.038 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ; diện tích giao đất, cho thuê đất vượt kế hoạch năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn ghi nhận sự đồng thuận của người dân phường Việt Yên và phường Nếnh trong công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng; đồng thời biểu dương chủ đầu tư đã tích cực hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và chuẩn bị các điều kiện để dự án được khởi công đúng tiến độ cam kết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, Bắc Ninh định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc vào các khu công nghiệp, ưu tiên công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và công nghệ cao, phù hợp mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, bán dẫn, vi mạch của cả nước. Việc lựa chọn nhà đầu tư thứ cấp cần chú trọng không chỉ tỷ lệ lấp đầy mà cả hàm lượng công nghệ, mức độ chuyển giao công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng tạo việc làm có kỹ năng cho lao động địa phương.

Đối với chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn đề nghị tập trung nguồn lực bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động; tuân thủ các quy định về xây dựng, đất đai, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hệ thống xử lý nước thải tập trung phải hoàn thành, vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi khu công nghiệp tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động.

Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và chính quyền phường Việt Yên, phường Nếnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư, theo dõi tiến độ và tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh phát triển hạ tầng công nghiệp, tỉnh đề nghị chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà đầu tư thứ cấp ưu tiên tuyển dụng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất; phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nhân lực kỹ thuật. Đồng thời, nghiên cứu phương án nhà ở công nhân và các thiết chế văn hóa, thể thao, tiện ích xã hội đồng bộ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong quá trình phát triển công nghiệp.

Với quy mô và vị trí kết nối thuận lợi, khu công nghiệp Việt - Hàn mở rộng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện không gian công nghiệp phía Nam thành phố Bắc Ninh, tạo thêm quỹ đất thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.