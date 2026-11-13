Bắc Ninh: Khi người dân Bố Hạ đồng lòng mở rộng những con đường

Diện mạo trung tâm phường Bố Hạ ngày càng khang trang nhờ các dự án đầu tư hạ tầng và chỉnh trang đô thị. (Ảnh: ANH TRƯỜNG)

Nhường đất hôm nay, mở đường cho tương lai

Ở tổ dân phố Vi Sơn và Đồi Hồng, phường Bố Hạ, nơi đồng bào Sán Dìu cùng nhiều dân tộc anh em sinh sống, câu chuyện người dân tự nguyện hiến đất mở đường đang trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần đồng thuận ở cơ sở.

Trước đây, tuyến đường qua khu vực có những đoạn chỉ rộng khoảng 2-3,5m, gây không ít khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương hàng hóa. Với người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, giao thông hạn chế không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn cản trở cơ hội phát triển kinh tế.

Khi chủ trương mở rộng tuyến đường tỉnh 292 cũ, đoạn từ cầu Hậu kết nối với đường tỉnh 292 mới được triển khai, nhiều hộ dân nhận thức rõ ý nghĩa của công trình đối với tương lai khu dân cư. Đáng chú ý, không ít gia đình dù điều kiện kinh tế còn khó khăn vẫn sẵn sàng nhường một phần diện tích đất của mình để phục vụ lợi ích chung.

Gia đình ông Nguyễn Văn Luân ở tổ dân phố Vi Sơn là một trong những hộ tiên phong, tự nguyện hiến 400m² đất. Với người nông dân, đất đai không chỉ là tài sản mà còn là tư liệu sản xuất, gắn với công sức tích lũy qua nhiều năm. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của địa phương, ông Luân đã lựa chọn đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích riêng.

Người dân tổ dân phố Vi Sơn đồng lòng hiến đất làm đường. (Ảnh: ANH TRƯỜNG)

Ông Luân chia sẻ: “Nếu mà tiếc thì không hiến thì thôi. Khi có chủ trương, các đồng chí trong cấp ủy đến vận động, gia đình tôi đã mạnh dạn ký hiến đất đầu tiên”.

Sự tiên phong ấy góp phần tạo niềm tin và động lực để các hộ dân khác cùng hưởng ứng. Bởi điều người dân mong đợi không chỉ là một tuyến đường thuận tiện trước cửa nhà mình, mà là điều kiện giao thông tốt hơn cho cả cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, người dân tổ dân phố Vi Sơn, cho biết đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn đều đồng tình, mong mỏi công trình sớm được triển khai. Theo ông, giao thông có thông suốt thì việc đi lại, vận chuyển hàng hóa mới thuận lợi, từ đó mới có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

Từ sự đồng thuận ban đầu, tuyến đường được triển khai với quy mô mở rộng từ 7-9m, thiết kế hai làn xe, theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, vận chuyển nông sản, hàng hóa, nhất là các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn.

Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền ở cơ sở

Để người dân tự nguyện hiến đất, điều quan trọng không chỉ nằm ở ý nghĩa của công trình mà còn ở quá trình tuyên truyền, vận động và tạo dựng sự đồng thuận. Tại Vi Sơn, cấp ủy, chi bộ và tổ dân phố đã kiên trì đến từng hộ gia đình, giải thích rõ mục đích, quy mô, lợi ích lâu dài của tuyến đường; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những hộ trực tiếp bị ảnh hưởng.

Người dân Bố Hạ chung sức tham gia làm đường giao thông nông thôn, góp phần cải thiện hạ tầng và diện mạo địa phương. (Ảnh: ANH TRƯỜNG)

Theo ông Lê Văn Cường, Tổ trưởng tổ dân phố Vi Sơn, thời điểm bắt đầu triển khai, địa phương cũng dự liệu những khó khăn trong công tác vận động. Tuy nhiên, khi người dân hiểu được ý nghĩa của công trình đối với phát triển kinh tế, phần lớn các hộ đều đồng thuận.

Ông Cường cho biết, tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ giúp hoạt động đi lại, giao thương của các xưởng chế biến gỗ thuận lợi hơn, tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế cho tổ dân phố Vi Sơn nói riêng và phường Bố Hạ nói chung.

Từ thực tiễn đó cho thấy, công tác vận động nhân dân chỉ có thể đạt hiệu quả khi chủ trương được giải thích rõ ràng, quyền lợi và trách nhiệm của người dân được đặt trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích chung. Đặc biệt, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và những người có uy tín tại cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo sức lan tỏa.

Ông Lưu Văn Quyền, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Vi Sơn cho biết, trước đây giao thông trong khu vực còn nhiều khó khăn, trong khi Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng công trình, người dân chủ yếu đóng góp bằng việc hiến đất, bàn giao mặt bằng. Vì vậy, khi hiểu được lợi ích lâu dài, bà con đã tích cực hưởng ứng.

“Bà con nhân dân nhìn thấy được ý Đảng, lòng dân, làm được con đường để người dân ở đây được hưởng lợi rất nhiều. Khi đường hoàn thành, chắc chắn điều kiện đi lại, chất lượng cuộc sống và giá trị kinh tế của khu vực sẽ được nâng lên”, ông Quyền chia sẻ.

Để tạo sự đồng thuận, phường Bố Hạ chú trọng kết hợp tuyên truyền, vận động với những chính sách khuyến khích phù hợp. Theo ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường Bố Hạ, địa phương xác định cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ và những người có uy tín phải đi đầu trong hiến đất, tạo gương để nhân dân làm theo.

Ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường Bố Hạ, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: THU HÀ)

Cùng với đó, địa phương có cơ chế khuyến khích đối với các tuyến đường được mở rộng từ 7m trở lên. Ngoài đầu tư nền đường và mặt bê-tông, các công trình còn được quan tâm bổ sung hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hướng tới xây dựng những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Những hộ dân hiến nhiều đất, tài sản cũng được biểu dương, nhân rộng để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Bảo đảm chất lượng công trình, đáp lại sự đồng lòng của nhân dân

Sự tự nguyện hiến đất của người dân đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được triển khai. Tuy nhiên, sự đồng thuận ấy cũng đặt ra trách nhiệm đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công trong việc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả khai thác lâu dài của công trình.

Máy móc, thiết bị tập kết trên một tuyến đường ở Bố Hạ, phục vụ quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông địa phương. (Ảnh:THU HÀ)

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng phường Bố Hạ, dự án có thời gian thực hiện 240 ngày, tương đương 8 tháng. Công trình đã khởi công được gần một tháng và chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện để bảo đảm tiến độ.

Ông Tùng khẳng định chủ đầu tư cam kết hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trong tháng 5/2027.

Đây là yêu cầu quan trọng, bởi mỗi mét đất người dân tự nguyện nhường lại đều gửi gắm kỳ vọng về một công trình thiết thực, phục vụ đời sống và sản xuất. Chất lượng công trình, tiến độ thi công và hiệu quả sử dụng vì thế cũng là cách thiết thực để chính quyền đáp lại niềm tin của nhân dân.

Từ câu chuyện ở Vi Sơn, Đồi Hồng có thể thấy, khi chủ trương xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, được cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện công khai, có trách nhiệm và được người dân đồng thuận, những khó khăn trong xây dựng hạ tầng sẽ từng bước được tháo gỡ. Giá trị của tuyến đường không chỉ nằm ở chiều rộng mặt đường hay quy mô đầu tư, mà còn ở cách cộng đồng cùng chung tay tạo dựng.

Những mét đất được hiến hôm nay sẽ mở ra không gian giao thương, sản xuất và sinh hoạt thuận lợi hơn ngày mai. Quan trọng hơn, từ những việc làm cụ thể ấy, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và niềm tin của nhân dân tiếp tục được củng cố, trở thành nguồn lực quan trọng để địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.