Bắc Ninh khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đóng góp cho Đại hội Thể dục thể thao các cấp năm 2026

Sáng 29/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố Bắc Ninh lần thứ I năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành thành viên Ban Tổ chức Đại hội và lãnh đạo UBND các xã, phường trên địa bàn.

Theo báo cáo, đến hết 30/8/2026, 99/99 xã, phường đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao. Lễ khai mạc tại các địa phương được tổ chức cơ bản đúng hướng dẫn, bảo đảm yêu cầu về nghi thức, chương trình và quy mô, với lực lượng tham gia bình quân từ 800 đến 1.500 người.

Đồng chí Lê Xuân Lợi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân.

Các địa phương chủ động lựa chọn nội dung thi đấu phù hợp với điều kiện thực tế, phong trào thể thao và nhu cầu của Nhân dân. Bình quân mỗi xã, phường tổ chức từ 8 môn thi đấu trở lên; các xã miền núi tổ chức khoảng 5 môn. Nhiều địa phương đưa vào chương trình các môn thể thao quần chúng được yêu thích như: bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co, cờ tướng, đá cầu; đồng thời chú trọng các môn thể thao dân tộc, trò chơi vận động truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thể thao ở cơ sở. Toàn thành phố tổ chức hơn 880 giải, cuộc thi đấu thể thao cấp xã, phường, thu hút khoảng 45.000 lượt vận động viên tham gia.

Đối với Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố, Ban Tổ chức triển khai 20 môn thi đấu, gồm: Điền kinh trong sân, Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Bơi, Vật tự do, Vật dân tộc, Karatedo, Võ cổ truyền, Taekwondo, Quần vợt, Pickleball, Cờ vua, Cờ tướng, Việt dã, Đá cầu, Đẩy gậy và Kéo co. Đến tháng 9/2026, cả 20 môn được tổ chức thành công, đạt 100% kế hoạch; Ban Tổ chức trao gần 600 huy chương theo các nội dung thi đấu, với tổng số cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham dự hơn 3.500 lượt.

Đồng chí Lê Xuân Lợi phát biểu tại hội nghị.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Bắc Ninh lần thứ I năm 2026 diễn ra ngày 6/9 tại Nhà thi đấu thể thao thành phố. Phần diễu hành biểu dương lực lượng có hơn 762 người thuộc 26 khối, đại diện các đoàn thể, lực lượng vũ trang, vận động viên tiêu biểu, lực lượng trọng tài, học sinh và vận động viên của 11 cụm thi đua, đại diện cho 99 xã, phường.

Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị tham luận vấn đề liên quan công tác bảo đảm an ninh, trật tự; kinh nghiệm xây dựng, tuyển chọn vận động viên tham gia, đạt thành tích tại Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố; công tác tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao cơ sở; các hoạt động quan tâm, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lợi ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp. Đại hội thực sự trở thành ngày hội thể thao rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia và cổ vũ; phong trào thể dục thể thao tiếp tục được củng cố và phát triển, nhiều môn thể thao dân tộc, trò chơi vận động truyền thống được duy trì.

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp, ngành và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của thể dục thể thao; tiếp tục lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là dịp phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích, triển vọng để bổ sung lực lượng cho các đội tuyển thể thao, hướng tới các giải đấu quốc gia và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố trao Cờ toàn đoàn cho các Cụm thi đua.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng; tạo nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất, nhân lực cho thể thao các địa phương góp phần đưa phong trào thể dục thể thao của thành phố phát triển thực chất, bền vững và đồng đều hơn.

Ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được ở các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố của các xã, phường và công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 11 cá nhân; Ban Tổ chức tặng Cờ Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn các môn thi đấu cho 3 đơn vị có thành tích cao nhất (tính theo tổng sắp huy chương) và tặng Cờ Nhất, Nhì, Ba tại 11 Cụm thi đua.