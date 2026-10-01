Bắc Ninh: Khen thưởng các điển hình trong công tác Đoàn, Hội

Dự chương trình có lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Ninh cùng gần 100 học viên là cán bộ Đoàn, Hội, Đoàn trực thuộc trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố và Thành đoàn Bắc Ninh trao chứng nhận cho học viên hoàn thành chương trình huấn luyện.

Trại huấn luyện diễn ra trong 4 ngày, từ 28/9 đến 1/10. Trong thời gian huấn luyện, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội; xây dựng tổ chức Đoàn và cán bộ Đoàn cơ sở; tổ chức hoạt động cho thiếu nhi; giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mới và chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên.

Cùng đó, học viên được cung cấp kiến thức về an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch và lan tỏa các giá trị tích cực trên Internet.

Các đại biểu trao giải thưởng cho các thí sinh tham gia Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm 2026.

Kết thúc Trại huấn luyện, Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình. Với tinh thần tích cực, kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc và ý thức chấp hành nội quy, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Đoàn phường Từ Sơn đoạt danh hiệu Thủ khoa của trại huấn luyện.

Đồng thời trao giải Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi cấp tỉnh năm 2026 (diễn ra tối 29/9) cho 7 thí sinh. Chị Hoàng Mỹ Linh, Bí thư Đoàn phường Bắc Giang dành giải Nhất.

Lãnh đạo Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố khen thưởng các điển hình trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026.

Dịp này, Thành đoàn tổng kết, khen thưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026; chuỗi hoạt động Trung thu “Lễ hội Trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026. Ghi nhận thành tích trong công tác tổ chức, triển khai, Thành đoàn tặng Bằng khen cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

*Sáng cùng ngày, Thành đoàn Bắc Ninh tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở rèn luyện kỹ năng thuyết trình, cập nhật kiến thức, đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền trong thanh niên.

Phần thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên tài ba của thí sinh Nguyễn Thị Mơ (đoàn xã Bắc Lũng).

Tham gia hội thi có 10 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng sơ khảo đến từ các Đoàn phường, xã: Bắc Giang, Vũ Ninh, Hiệp Hòa, Yên Phong, Quế Võ, Kiên Lao, Sơn Động, Bắc Lũng, Hợp Thịnh và Ban Thanh niên Công an thành phố.

Thí sinh trải qua 2 phần thi: Báo cáo viên, tuyên truyền viên tài ba; Báo cáo viên, tuyên truyền viên bản lĩnh. Nội dung tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; những vấn đề mới, thời sự tác động đến tư tưởng đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tình huống cụ thể phát sinh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua các phần thi, thí sinh thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, liên hệ thực tiễn, lựa chọn phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình huống công tác Đoàn.

Ban tổ chức trao giải cho thí sinh đoạt giải tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Với phần trình bày tự tin, lưu loát chủ đề “Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tuổi trẻ xã Bắc Lũng tự tin, vững bước trong kỷ nguyên số” và phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, thí sinh Nguyễn Thị Mơ, Đoàn xã Bắc Lũng xuất sắc giành giải Nhất.